CSM analizeaza marti OUG de anulare a Ordonantei 13

La punctul 10 al ordinii de zi a sedintei de marti a CSM, programata sa inceapa la ora 11.00, este trecuta solicitarea Ministerului Justitiei privind avizarea proiectului de Ordonanta de Urgenta pentru abrogarea OUG 13/2017.Solicitarea de avizare a proiectului a fost inregistrata la Ministerul Justitiei duminica 5 februarie, in ziua in care OUG 13 a fost abrogata de Guvern. In solicitarea trimisa CSM, semnata de Florin Iordache, numarul legii privind Codul penal este scris gresit, repectiv "Legea 268/2009".Ministerul Justitiei a transmis ca "nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala", sustinand ca in prezent centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la aceste acte normative.De altfel, ministrul Justitiei, Florin Iordache, a afirmat luni, in timp ce jurnalistii alergau dupa el pe holurile Parlamentului, ca proiectul de lege privind modificarea Codurilor penale nu va mai fi depus niciunde, in conditiile in care doreste o dezbatere mai ampla.