VIDEO Klaus Iohannis, discurs in Parlament: Natiunea e in alerta, e vie si e foarte nemultumita /Daca PSD, care a creat aceasta criza, nu o rezolva urgent, voi convoca consultari la Palatul Cotroceni

Iata mai jos desfasurarea LIVETEXT a evenimentelor de la Parlament si discursul sefului statului (sursa - administratia prezidentiala): Domnule Presedinte al Senatului, Domnule Presedinte al Camerei Deputatilor, Doamnelor si domnilor parlamentari, Doamnelor si domnilor musafiri,

M-as fi adresat si Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja.

Sunteti un nou Parlament si ma bucur, chiar ma bucur mult, ca ati avut rabdare sa stati in sala sa ma asteptati si va multumesc pentru primirea foarte frumoasa! Noilor parlamentari si vechilor parlamentari, va doresc deopotriva succes si un mandat plin de realizari!

As fi vrut astazi, in conditii normale, la inceput de mandat, sa va vorbesc despre lucruri importante pentru Romania. As fi putut sa va vorbesc despre Centenar. In 2018 vom sarbatori 100 de ani de cand exista statul roman modern. As fi putut sa vorbesc poate despre proiectul de tara. Cu totii - si dumneavoastra, si dumneavoastra, si dumneavoastra - ne dorim in definitiv o Romanie puternica si prospera. Cu totii ne dorim ca Romaniei sa ii mearga mai bine, dar vremurile nu sunt obisnuite si suntem in plina criza. Sute de mii de romani protesteaza in strada, natiunea e in alerta, e vie, e atenta si e foarte nemultumita. O importanta cercetare sociologica realizata in ultimele trei zile arata ca aproape 80% dintre romani considera ca tara merge in directia gresita.

Doamnelor si domnilor, cum s-a ajuns aici, la numai o luna dupa alegeri?

In 11 decembrie, PSD a repurtat o mare victorie. Dar dupa aceea, doamnelor si domnilor, cu o ciudata strategie tip kamikaze a intrat in coliziune frontala cu o parte insemnata a societatii romanesti. A promis in campanie ceva si in primele zile s-a apucat de altceva. 'Pohta ce ati pohtit', grija ce ati avut-o se vede ca nu a fost ce a declarat in campanie. Nu prosperitatea poporului roman a fost prima prioritate. Grija prima a fost sa va ocupati de dosarele penalilor, si romanii sunt indignati si revoltati!

Asta este situatia, unii multumiti, unii nemultumiti! Ce facem? Dragilor, ce facem? Care sunt solutiile, care este marja de manevra pentru a iesi din acest impas?

Retragerea Ordonantei 13 si, eventual, demiterea chinuita a unui Ministru este cu certitudine prea putin. Alegeri anticipate sunt in aceasta faza prea mult.

Asta este marja de manevra. Cine trebuie sa vina cu solutia? Pai in mod natural cel care a creat problema, PSD!

Doamnelor si domnilor,

Presedintii celor doua Camere... Ati obosit deja? Ghinion!

Presedintii celor doua Camere - care, nu stiu, au ramas? Au ramas! - incearca sa acrediteze in spatiul public ideea ca eu nu as digera rezultatul votului si ca eu as incerca sa fac ceva ca sa intorc acest rezultat si afirma in spatiul public ca as dori rasturnarea guvernului legitim.

Nu! Fals! Ati castigat, acum guvernati si legiferati, dar nu oricum! Nu oricum! Romania are nevoie de un guvern puternic, nu de un guvern care cu sfiala executa ordinele de la partid. Romania are nevoie de un guvern care lucreaza transparent, care guverneaza predictibil, la lumina zilei, nu noaptea, pe furis.

Nu oricum! Romania are nevoie de un guvern puternic, nu de un guvern care cu sfiala executa ordinele de la partid. Romania are nevoie de un guvern care lucreaza transparent, care guverneaza predictibil, la lumina zilei, nu noaptea, pe furis. Legiferati pentru Romania, dati legi bune pentru Romania, nu pentru un grup de politicieni cu probleme! Conduceti, cei care ati castigat alegerile, dar conduceti responsabil!

Sunt mari asteptari din partea societatii. Lumea v-a votat, fiindca v-a crezut. Ce ati promis, faceti! Sunt mari asteptari din partea mediului economic. E nevoie de o guvernare si de o legiferare transparenta, predictibila, sustenabila.

Nu va bateti joc de Romania! Suntem intr-o situatie macroeconomica foarte buna. Nu puneti Romania in dificultate! Pastrati trendul ascendent! Pastrati cresterea economica! Sunt asteptari mari de la partenerii nostri internationali. Romania este o tara stabila, puternica in regiune. Am luptat, am legiferat si am guvernat timp de multi ani in asa fel incat Romania sa devina parte puternica din NATO, din Uniunea Europeana. Lumea are mari asteptari de la noi. Sa nu-i dezamagim!

Daca PSD, care a creat aceasta criza, nu o rezolva urgent, voi convoca, in virtutea atributiilor de Presedinte, consultari la Palatul Cotroceni pentru a vedea care sunt solutiile posibile.

Doamnelor si domnilor,

Ce fel de natiune vrem sa fim? Vrem sa fim o natiune puternica, prospera, o natiune care isi construieste un stat de drept si il respecta, o natiune care se poate mandri cu o justitie independenta, o natiune unde autoritatile colaboreaza loial, o natiune cu un Parlament puternic, o natiune cu un Guvern performant, sau vrem sa fim o natiune slaba, dispretuita, care pune totul in joc pentru a salva pe cativa din situatii dificile, pe cativa politicieni din situatii dificile?

Merita Romania acest sacrificiu pentru cativa politicieni? Asta este intrebarea. Acesta este scopul referendumului. O natiune puternica se construieste cu politicieni integri si credibili in varful statului.

Asta imi doresc eu pentru Romania si asta, cred, isi doresc romanii. Asta este intrebarea, ce fel de natiune vrem sa fim.



Si pentru a afla realmente vointa suverana a poporului roman, voi convoca acest referendum. Astept de la Parlament raspunsul la solicitarea mea. Imediat dupa primirea raspunsului, voi convoca referendumul.

Probabil ati urmarit imaginile de la demonstratiile care au avut loc in ultimele zile, multele demonstratii care au avut loc in ultimele zile. Cea mai mare in Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in multe, multe alte localitati din Romania, din strainatate, au fost demonstratii ample, localitati unde nu a fost nicio demonstratie la Revolutie. Incredibil!

Imaginea aceea splendida din Piata Victoriei cu telefoanele iluminate, cred ca o stiti cu totii. Iata, cand politicienii au incercat sa duca democratia in coridoarele intunecate, romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic.

Democratia trebuie tinuta vie, democratia trebuie aparata zi de zi, revigorata! Democratia nu este niciodata de la sine inteleasa si pentru multa democratie este nevoie de multa educatie, si ii felicit pe parintii care si-au dus copiii in Piata Victoriei pentru o lectie autentica de democratie!

Doamnelor si domnilor,

Sa pastram asadar democratia vie si tara curata, la propriu si la figurat, pentru generatiile care vin dupa noi, pentru viitorul Romaniei! La finalul discursului, Klaus Iohannis a dat mana cu Dragnea si cu Tariceanu, cu care a schimbat sumar cateva vorbe, dupa care a plecat din sala Parlamentului

12:04 Tariceanu: Avem obligatia sa invitam toate partile implicate la dialog. Ma astept sa dam cu totii dovada de intelepciune si responsabilitate



Tariceanu: Avem obligatia sa invitam toate partile implicate la dialog. Ma astept sa dam cu totii dovada de intelepciune si responsabilitate 11:59 Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Parlament

Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Parlament Seful statului a fost intampinat de Catalin Predoiu, vicepresedinte al Camerei, si de Mihai Gotiu, vicepresedinte al Senatului din partea USR. Uzual, seful statului este intampinat de cei doi presedinti ai camerelor.

'Modificarile legislatiei penale initiate de Guvern, care au generat o puternica reactie civica, trebuie aduse in atentie si de la tribuna Legislativului', a scris Iohannis, luni, pe Facebook.



Seful statului a transmis vineri presedintilor celor doua Camere ale Legislativului o scrisoare in care arata ca doreste sa se adreseze Parlamentului pe 7 februarie cu privire la modificarile aduse legislatiei penale, precum si in legatura cu evenimentele generate de acestea, scrie Agerpres.



Acesta a precizat ca "retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru e cu certitudine prea putin" insa "alegeri anticipate sunt in aceasta faza prea mult"."Asta e marja de manevra", a spus Iohannis."Ati castigat, acum guvernati si legiferati, dar nu oricum", ci transparent, predictibil, "la lumina zilei, nu noaptea pe furis", le-a transmis Iohannis parlamentarilor PSD si ALDE.La jumatatea discursului, parlamentarii PSD si ALDE au plecat din sala , insa Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au ramas la prezidiu.Sedinta plenului reunit a inceput la ora 12.00. Digi 24 a anuntat ca in Parlament si-au facut aparitia si circa 70 de revolutionari, iar Raluca Turcan sustine ca PSD a adus sustinatori in balcoane pentru a genera conflict in plen . In schimb, la discursul presedintelui nu au fost prezenti reprezentanti ai corpului diplomatic, asa cum se obisnuia. Acestia ar fi trebuit invitati tot de Parlament. Nici premierul nu a venit in Parlament.

Acesta a precizat ca "retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuita a unui ministru e cu certitudine prea putin" insa "alegeri anticipate sunt in aceasta faza prea mult"."Asta e marja de manevra", a spus Iohannis."Ati castigat, acum guvernati si legiferati, dar nu oricum", ci transparent, predictibil, "la lumina zilei, nu noaptea pe furis", le-a transmis Iohannis parlamentarilor PSD si ALDE.La jumatatea discursului, parlamentarii PSD si ALDE au plecat din sala , insa Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au ramas la prezidiu.Sedinta plenului reunit a inceput la ora 12.00. Digi 24 a anuntat ca in Parlament si-au facut aparitia si circa 70 de revolutionari, iar Raluca Turcan sustine ca PSD a adus sustinatori in balcoane pentru a genera conflict in plen . In schimb, la discursul presedintelui nu au fost prezenti reprezentanti ai corpului diplomatic, asa cum se obisnuia. Acestia ar fi trebuit invitati tot de Parlament. Nici premierul nu a venit in Parlament.