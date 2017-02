Parlament: Bugetul Ministerului Sanatatii, aprobat de camerele reunitein forma adoptata de guvern

Bugetul Ministerului Sanatatii pe 2017 a fost aprobat, luni, de plenul Parlamentului, cu 178 de voturi ''pentru'' si 70 ''impotriva'', in forma adoptata de Guvern, potrivit Agerpres.Bugetul Ministerului Sanatatii este in suma de 7.871.466.000 lei. Printre cele 88 de amendamente respinse s-au aflat construirea unor spitale de urgenta in Timisoara, a unui spital de pediatrie in Ploiesti, achizitia unui RMN la Spitalul clinic de urgenta Arad sau dotarea cu salvari a statiunii Eforie Nord.Un alt amendament respins a apartinut deputatului PNL Raluca Turcan, care a solicitat suplimentarea bugetului pentru finantarea constructiei unui nou spital judetean in Sibiu, la standarde europene, cel actual avand o vechime de peste 100 de ani. Bugetul Ministerului Sanatatii prevede construirea a opt spitale regionale si a unui spital republican.