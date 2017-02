Mesaj atribuit sotiei premierului Grindeanu: Nu vreau sa mai tac! Imi doresc sa fie lasat sa demonstreze tuturor celor care nu cred in el ca e un om capabil si are intentii bune

Iata mai jos postarea atribuita Mihaelei Grindeanu:"Buna seara! Deoarece am luat decizia, pentru binele familiei mele, de a-mi bloca contul de Facebook, voi folosi aceasta metoda pentru a va transmite un mesaj personal! Poate gresesc facand publice aceste randuri, poate voi fi condamnata si blamata de multi care le vor citi! Dar nu mai pot sa tac! Nu vreau sa mai tac!Sotul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat si sustinut de multi oameni! A ajuns sa fie acuzat de sustinere a coruptiei, sa fie acuzat de minciuna si de intentii ascunse!A ajuns prim-ministru al Romaniei pentru ca i-au cerut colegii de partid si nu pentru ca a avut el intentii sau ambitii ascunse! A primit aceasta functie cu dorinta clara de a face bine! A plecat de langa familie, de langa prieteni, de langa oamenii care il sustineau, convins ca poate ajuta Romania! Are doi copii mici, are o familie respectata, are un trecut politic curat! Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun ca el vrea sa il distruga! Ce om responsabil, ce tata si-ar dori sa isi stigmatizeze proprii copii, sa atraga asupra familiei sale amenintari si blesteme, sa le distruga viitorul? Nu are logica!! Va veni o vreme cand nu va mai fi langa copiii lui, cand nu va putea sa ii mai protejeze si nimeni nu poate sa creada, nici macar pentru o clipa, ca nu isi doreste o tara prospera si necorupta pt viitorul copiilor lui!Nu stiu cine are de castigat dupa toate aceste proteste, nu stiu cine are de castigat din distrugerea imaginii lui, a carierei lui, dar el sigur, nu are de castigat! Nu i-am cerut sa se intoarca langa familie, desi imi doresc din suflet sa ne recuperam linistea.Dar, in acelasi timp, imi doresc sa fie lasat sa demonstreze tuturor celor care nu cred in el, ca e un om capabil, ca are intentii bune si ca poate duce la bun sfarsit un program din care romanii au numai de castigat! Sa il ajute Dumnezeu!!Aceste randuri au fost scrise de mine, nu am fost manipulata, nu am intentii ascunse, nu vreau sa citeasca nimeni "printre randuri"! Sunt gandurile, grijile si convingerile mele si am simtit nevoia sa le transmit in speranta ca unii vor incerca macar sa il reanalizeze pe omul Sorin Grindeanu si faptele lui! Multumesc anticipat tuturor care, desi nu pot sa fie de acord cu mine, nu vor considera necesar sa injure sau sa blesteme vreun membru al familiei mele! Multumesc! Mihaela Grindeanu".