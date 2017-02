Kelemen Hunor despre motiunea de cenzura: Propunerea mea va fi sa luam parte la dezbatere si sa nu participam la vot

"Maine (n.r. - marti) vom lua o decizie, dar pot sa spun parerea mea personala. In acest moment, sa votezi impotriva motiunii de cenzura e foarte dificil, dar la fel de dificil este sa votezi pentru motiune de cenzura. Propunerea mea va fi sa participam la dezbatere si sa nu participam la vot. Dar grupurile (n.r. - parlamentare) vor decide maine dimineata, la sedinta noastra comuna, fiindca asa e regulamentul nostru intern. Dar eu cu aceasta recomandare voi merge in fata grupurilor noastre", a declarat Kelemen Hunor.El a spus ca, in acest moment, nu exista posibilitatea de a da jos Guvernul, intrucat coalitia de guvernare dispune de 54% si, pe de alta parte, considera ca cei care au initiat motiunea de cenzura au facut-o pentru a initia o dezbatere si nu pentru a prelua puterea."Ok, pica Guvernul: cine va fi premierul propus, ce majoritate va fi, cu ce program de guvernare? Si aceste lucruri trebuie spuse, daca, intr-adevar esti convins ca ai puterea si daca ai si scopul precis de a da jos Guvernul. Daca faci doar o dezbatere si motiunea de cenzura este doar un instrument constitutional de a controla Guvernul si de a mai face o dezbatere, atunci, bineinteles, lucrurile sunt mult mai simple. Si eu cred ca, in acest moment, cei care au semnat si cei care au initiat motiunea de cenzura doar la aceste aspecte s-au gandit si nu s-au gandit si nu se pregatesc la schimbarea Guvernului", a precizat liderul UDMR.Kelemen Hunor considera ca motiunea de cenzura este 'oricand binevenita', fiindca este un instrument prin care Parlamentul isi exercita unul dintre rolurile fundamentale, 'acela de a controla Guvernul'."Eu cred ca indiferent de decizia luata de Guvern ieri, in privinta codurilor, o motiune de cenzura oricand este binevenita, fiindca vom avea sansa de a discuta despre statul de drept, despre separarea puterilor in stat, despre tot ce inseamna aceste aspecte in Romania anului 2017", a mai spus Kelemen.El a criticat Guvernul pentru decizia de a modifica prin ordonanta de urgenta Codul Penal si Codul de Procedura Penala, pe care o considera o greseala."Greseala a fost ca inainte de buget, inainte de orice si fara o dezbatere s-a apucat sa modifice Codul Penal si Codul de Procedura Penala si prin ordonanta de urgenta. De fiecare data cand, din 2009, de cate ori Codul Penal si Codul de Procedura a fost modificat prin ocolirea Parlamentului, de fiecare data s-a gresit si deciziile Curtii Constitutionale stau ca o marturie pentru ceea ce spun si in sustinerea afirmatiilor mele, fiindca si in 2009 si in 2010 si in 2016 aceste coduri au fost modificate ocolind Parlamentul, ori prin asumare ori prin ordonanta de urgenta", a precizat presedintele Uniunii.Intrebat daca premierul si ministrul de Justitie ar trebui sa isi dea demisia, Kelemen a spus ca nu poate da sfaturi, dar crede ca pana la urma vor exista 'consecinte politice sau personale' si ca actualei coalitii ii va fi foarte greu sa gestioneze ceea ce s-a intamplat in ultimele zile."Oricum, va fi greu, daca nu imposibil, cu aceste balbaieli, sa existe, cu acest guvern, o guvernare coerenta si transparenta si corecta, fiindca asta este situatia. Nici doua luni de la alegeri nu au trecut si au reusit sa mobilizeze impotriva lor o mare parte din societate, ceea ce nu s-a intamplat in 27 ani. La mijlocul mandatului, dupa un an, dupa trei, cum a fost cu Guvernul Boc, cu Ciorbea, de exemplu, dar nici dupa nici doua luni de zile. Deci, e ceva uluitor", a aratat Kelemen Hunor.In legatura cu protestele care continua, in ciuda faptului ca OUG 13 a fost abrogata, Kelemen a spus ca oamenii politici trebuie sa le accepte."De aceea a cazut dictatura, sa aiba orice om posibilitatea de a spune ce crede si nu am nicio problema sa spun, in continuare, ca oamenii trebuie ascultati si daca merg pe strada si demonstreaza pasnic, indiferent impotriva cui sunt orientate aceste demonstratii, clasa politica trebuie sa accepte, fiindca asta este viata normala intr-o societate libera, deschisa, democratica, oricand se poate demonstra. Deci, eu nu am nicio problema, de niciun fel, cu protestatarii", a afirmat presedintele UDMR.