Ministerul Justitiei sustine ca a trimis la CSM, DNA, Inalta Curte si Parchetul General adrese de retragere a proiectului de lege privind modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala/   Cum a aparut si disparut proiectul lui Florin Iordache

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a anuntat luni dimineata ca un proiect de lege privind modificarea Codului Penal urmeaza sa fie pus in cursul zilei in dezbatere publica. Acest lucru nu s-a mai intamplat. Dupa cateva ore, Ministerul Justitiei a anuntat prin biroul de presa ca nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala."In vederea elaborarii proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, Ministerul Justitiei va centraliza deciziile Curtii Constitutionale, precum si punctele de vedere ce vor fi inaintate. Dupa analiza acestora urmeaza ca proiectul de lege sa fie pus in dezbatere publica", se mai arata intr-un comunicat de presa transmis de minister.Or, proiectul de lege copy paste dupa prevederile ordonantei fusese deja transmis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii, DNA, Inalta Curte si Parchetul General, aratand intentia Guvernului de a-l trece cat mai repede prin Parlament.Ministrul Justitiei Florin Iordache a declarat pe holurile Parlamentului, in legatura cu comunicarea ministerului pe care il conduce: "Vreau o dezbatere mai larga, nu-l mai pun nicaieri". "Am dat un comunicat, care-i problema?", a adaugat ministrul. Iordache a fugit de jurnalisti, refuzand sa detalizeze.Ulterior, premierul Sorin Grindeanu si presedintele Liviu Dragnea au declarat , separat, ca un proiect de lege pentru punerea in acord ca Codului Penal cu deciziile Curtii Constitutionale va fi elaborat intr-un grup de lucru din care vor face parte specialisti. Ministerul Justitiei a anuntat in cursul serii ca organizeaza, in perioada urmatoare, un grup de lucru inter-institutional, la care sunt invitati sa participe reprezentanti ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, societatii civile si mediului academic, in vederea elaborarii unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala, care sa cuprinda si sa puna in aplicare deciziile Curtii Constitutionale pronuntate, pana in prezent.