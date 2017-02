VIDEO Protestul solitarilor: Un batran a protestat in Alba Iulia impotriva lui Kovesi si un barbat impotriva lui Iohannis, in Ploiesti

"Am venit sa protestez in solidaritate cu cei de la Palatul Cotroceni, pentru jos Iohannis si jos Kovesi, care ne-au distrus tara. Tara este a noastra nu este a lui Iohannis si nici a lui Kovesi. Nu este un presedinte sa tina cu toti romanii. El a facut haosul din tara si trebuie tras la raspundere. Nu a ajutat poporul cu nimic. Am venit de o ora si voi sta aici pana maine", a spus Corneliu Olariu, citat de Adevarul.Un protest similar s-a inregistrat si la Ploiesti, unde un barbat a protestat solitar impotriva lui Klaus Iohannis. Acesta afisa o pancarta pe care scria "Jos Iohannis pt. ca a vandut copiii!"Intrebat de reporter cat timp are de gand sa protesteze, acesta a raspuns: "Pana se va linisti treburile in tara".