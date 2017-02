LIVE TEXT O noua seara de proteste in tara. 6.000 de manifestanti la Cluj, cateva mii la Sibiu, 1.500 la Bistrita, cate 1.000 la Iasi si Timisoara: Jos, jos, jos / Dragnea ticalos!

-------------------------------Aproximativ 3.000 de persoane au pornit in mars pe strazile orasului Sibiu, cerand demisia Guvernului. Oamenii scandeaza "Iesiti din casa, daca va pasa!", "Jos Guvernul!" si "Demisia". (News.ro)Situatie fara precedent la Ploiesti, unde au iesit in strada cateva sute de oameni. Ei au mers sa scandeze si in fara sediului PSD, moment in care un grup de tineri a iesit din sediul partidului, afisand coli de hartie pe care era scris mesajul "Romani suntem toti". (Ziarulincomod.ro)6.000 de oameni in centrul Clujului, protestatarii pleaca in mars pe Bd. Eroilor. (Ziua de Cluj)1.500 de oameni in strada la Bistrita.Manifestantii din Iasi scandeaza "Nu cedam!"800 de oameni in strada la Constanta, 800 si la Brasov.Peste 1.000 de manifestanti si la Timisoara.Peste 250 de persoane s-au adunat in zona centrala a municipiului Galati pentru a saptea seara consecutiv si scandeaza impotriva Guvernului. "Iubirea de tara in strada se masoara", "Demisia", "PSD - Ciuma rosie", dar si "Toate partidele, aceeasi mizerie". (News.ro)Peste 500 de persoane in fata Prefecturii Brasov. Oamenii cer demisia Guvernului: "Garantia noastra e plecarea voastra". (News.ro)Numarul protestatarilor din Cluj a urcat la cateva mii. ( Ziua de Cluj Cateva mii de manifestanti la Sibiu. (Agerpres)La Constanta sunt 200-250 de constanteni adunati in fata Prefecturii. Se striga "Jos Guvernul!", "PSD, ciuma rosie", "Hotii, hotii!".Numarul protestatarilor din Iasi a crescut la 1.000, potrivit corespondentului Hotnews.