Niciun participant la manifestatia convocata pe Facebook de catre sustinatorii PSD in centrul Pitestiului si programata la ora 17.00

La o ora dupa ora 17.00, cand pe Facebook a fost convocata o manifestatie a sustinatorilor PSD si ALDE, niciun participant nu era prezent in centrul Pitestiului, unde ar urma sa aiba loc evenimentul de sustinere a Guvernului.In Piata Vasile Milea, unde au loc de obicei manifestarile publice din Pitesti, sunt in dispozitiv zeci de jandarmi si politisti, pregatiti sa intervina.Protestul fusese convocat pe reteaua de socializare in cursul diminetii, iar citeva zeci de persoane se aratasera interesate de acest eveniment.Conform anuntului postat, cei care nu-l sustin pe presedintele tarii erau asteptati in Piata Vasile Milea, din Pitesti, incepand cu ora 17.00, in acelasi loc in care serile trecute aproximativ 1.500 de pitesteni au iesit in strada pentru a manifesta impotriva Guvernului.Jandarmeria Arges a reactionat, invitandu-i pe "toti cetatenii care participa la adunarile din spatiul public sa coopereze si sa ramana in dialog permanent cu fortele de ordine, asa cum au facut-o si pana acum"."In vederea asigurarii unui climat de normalitate a acestei activitati publice, Jandarmeria Arges reitereaza participantilor ca urmatoarele fapte pot fi sanctionate, conform legilor in vigoare: instigarea prin orice mijloace, initierea sau recurgerea la actiuni violente sau alte manifestari, cu intentia de zadarnicire ori tulburare, in orice mod a adunarilor publice; organizarea sau participarea la contramanifestatii desfasurate in acelasi timp si in acelasi loc cu adunarile publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare", se arata intr-un comunicat dat publciitatii luni de IJJ Arges.