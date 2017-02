Criticul de arta Pavel Susara va face o expozitie "imensa" cu pancartele de la proteste: O inventivitate, o creativitate cu totul iesite din comun, care au devenit o constructie culturala

"Nu am gasit un loc inca pentru a le depozita, dar am facut anuntul ca avertisment pentru a nu fi aruncate. Proiectul ar viza toate localitatile unde au avut loc proteste. Fiecare comunitate sa le adune, sa se faca o mica care sa genereze o expozitie imensa, mai intai in Bucuresti. Apoi ea va putea fi itinerata", spune Pavel Susara.El a afirmat ca la Timisoara deja se strang pancartele: "Este o inventivitate, o creativitate cu totul iesite din comun, care a devenit o constructie culturala.""Apel catre toti participantii la protestele din Bucuresti si din tara: nu aruncati pancartele pe care le folositi, nici recuzita confectionata ad-hoc, de orice fel ar fi ea, pastrati toate textele scrise, fiindca putem face o expozitie formidabila, dar si un album amplu, in care sa se regaseasca acest fenomen unic de solidarizare nationala, dar si enorma creativitate, imaginatia dezlantuita, inteligenta irepresibila, etc. angajate in aceasta actiune", a scris luni Pavel Susara pe Facebook. El a precizat ca va anunta in curand locul unde pot fi depuse materialele.