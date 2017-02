LIVE VIDEO TEXT A saptea zi de proteste - Circa 3.000 de persoane s-au adunat in Piata Victoriei: Demisia, Jos Iordache, Jos Dragnea

Pe asfalt in Piata a fost desenat cu creta un mesaj mare: "Multumim Romania!".-----------Numarul oamenilor in piata creste. Printre oameni sunt mai multe echipe de jurnalisti straini care relateaza / Conform estimarilor reporterului HotNews.ro, in piata s-au strans circa 2.000 de oameni si lumea continua sa vinaJandarmii au inceput sa-i scoata din piata pe vanzatorii ambulanti. Protestatarii scandeaza "Liviu Dragnea iti dorim, Iti dorim tot anul, Sa te duci la puscarie cu Sorin Grindeanu". Lumea aplauda. Se striga "Zi de zi aici vom fi" / In piata sunt circa o mie de oameniProtestatarii scandeaza "Demisia", "Jos Iordache", "Jos Dragnea", "PSD ciuma rosie".Ca si in serile trecute, multe dintre masinile care trec prin Piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.Printre protestatari sunt multe persoane care vand vuvuzelele si fluiere. Desi nu sunt asa multi oameni in Piata, zgomotul goarnelor este foarte puternic si acopera majoritatea scandarilor. O vuvuzea se vinde cu 10 lei.