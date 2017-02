Psihologul Daniel David, coordonatorul unei cercetari despre romani, despre proteste: Guvernul PSD a starnit "Romania viitorului", atacand-o in valorile ei fundamentale/Politicienii care se opun "Romaniei viitorului" sunt deja, fara sa stie, invinsi de istorie

Vezi intr-un interviu realizat de HotNews.ro, via e-mail, cum explica Daniel David amploarea evenimentelor din ultima perioada



Guvernul PSD a starnit "Romania viitorului", atacand-o in valorile ei fundamentale! Intr-adevar, de la incheierea alegerilor PSD-ul a comunicat mereu ca "ei au acum puterea" si, prin modul in care au luat decizii, au invalidat valorile emancipative ale indivizilor autonomi (ex. consultare/transparenta), promovand ideea de colectivism ("doar noi si ai nostri!"). De aici reactia vehementa a "Romaniei viitorului", a declarat psihologul Daniel David, rugat de HotNews.ro sa explice cum a ajuns ca o mare parte din populatie sa se revolte in mod activ, in conditiile in care a avut un comportament indiferent la alegerile de acum doua luni. Daniel David este coordonatorul unei cercetari "Psihologia Poporului Roman. Profilul Psihologic al Romanilor". In Romania, exista in prezent o falie psihoculturala majora. Inainte de a analiza aceasta falie, trebuie spus clar ca un profil psihocultural nu este buna sau rau in sine, ci devine mai functional sau mai putin functional in functie de modelul psihocultural ideal proiectat de o tara, o cultura.Spatiul vestic este construit pe doua valori fundamentale. Prima este cea a descentralizarii puterii, astfel incat puterea sociala este distribuita, zonele de putere controlandu-se reciproc, nimeni neputand monopoliza puterea sociala, in nicio sfera sociala, nu doar cu referire la politica. A doua valoare este cea a autonomiei indivizilor. Individul autonom construieste grupuri pe baza de valori comune, nu pe baza de cunostinte, relatii sau rudenii, si exprima valori de emanipare, de exeplu: libertate/asteapta sa fie consultat/vocea sa-i fie ascultata de putere/transparenta a puterii etc.Desi a aderat la UE, Romania are in prezent un profil psihocultural nu doar diferit, ci in opozitie cu cel vestic, prin prisma acestor doua valori. Astfel, noi incercam mereu sa concentram puterea sociala, avand inca admiratie pentru oameni "puternici". Pe o scala de la 0 la 100, psihologul olandez Hofstede arata ca in timp ce tarile vestice au un scor de sub 50 in concentrarea puterii, Romania are unul din cele mai mari scoruri din Europa (90). Apoi, promovam individul colectivist, care creaza grupuri nu pe baza de valori comune, ci pe baza de cunostinte/relatii/rudenii, grupurile astfel create vazandu-i pe ceilalti din afara grupului ca un pericol. Acesta discrepanta face ca integrarea noastra in UE sa sufere in mod semnificativ."Romania viitorului"- descentralizarea puterii/individual autonom- este reprezentata de majoritatea tinerilor, aproximativ jumatate din generatia de mijloc si o parte din seniori (vezi exemplu ilustrativ din aceste zile al filosofului Mihai Sora). Aceasta Romanie vede schimbarea/viitorul ca oportunitate! Cele doua grupuri sunt echilibrate ca numar, dar inca domina usor procentul celor care formeaza "Romania prezentului". Dincolo de aderare, integrarea noastra eficienta in UE depinde de intelegerea acestor lucruri si de constructia in comun a "Romaniei viitorului". Asadar, un factor politic responsabil trebuie sa integreze cele doua "Romanii", fiecare avand rolul sau important in istoria acestei tari, nu sa le antagonizeze pentru beneficiul propriu.Intr-adevar, de la incheierea alegerilor PSD-ul a comunicat mereu ca "ei au acum puterea" (au concentrat puterea) si, prin modul in care au luat decizii, au invalidat valorile emancipative ale indivizilor autonomi (ex. consultare/transparenta), promovand ideea de colectivism ("doar noi si ai nostri!"). De aici reactia vehementa a "Romaniei viitorului", asa cum a spus, mai vizibila si activa social.Cei care reprezinta "Romania viitorului" au crezut ca paradigma este deja schimbata si lupta este deja castigata. Au subestimat insa forta, numarul si determinarea politicienilor capabili sa antagonizeze cele doua "Romanii", in beneficiul propriu. Altfel spus, in sine, "Romania prezentului" nu este o problema, ea putand evolua in mod natural in "Romania viitorului". Problema este insa reprezentata de politicienii care antagonizeaza "Romaniile", in beneficiul propriu.Politicienii care se opun "Romaniei viitorului" sunt deja, fara sa stie, invinsi de istorie. Opozitia lor poate amana inevitabilul, dar nu poate bloca drumul Romaniei spre modernizare. Un guvern responsabil ar trebui sa uneasca cele doua "Romanii", acum in preajma Centenarului Unirii! "Romania prezentului" nu ar mai trebui speriata de politicieni cu incertitudinea viitorului, ci ar trebui incurajata sa devina partea a modernizarii Romaniei, viitorul trebuind prezentat nu ca un pericol, ci ca o oportunitate. Speram ca un premier tanar ca Grindeanu sa faca asta, astfel incat "Romania normala" sa se instaleze intr-un ciclu electoral, nu sa trebuiasca sa asteptam inca o generatie, pana cand cei care azi au 20 de ani vor ajunge la 40 de ani sa determine in mod natural profilul psihocultural modern al Romaniei. Din pacate, pentru PSD se pare ca "Romania normala", nu este "Romania viitorului"!Nu, ceea ce spun acum si ceea ce se intampla acum poate fi prezis din analiza monografiei privind psihologia romanilor. Din monografie rezulta clar ca intr-o societate cu incredere scazuta/cinica si cu controlul comportamentului social prin pedepse, nu recompense, nu asa se pregatesc si implementeaza gratierea/amnistia.