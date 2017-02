Dacian Ciolos despre modificarea Codului penal de catre Guvernul sau: Nu am avut "elefanti" ascunsi, nici nu aveam de aparat de justitie sefi de partid, clienti sau sponsori politici

Mesajul integral postat de Dacian Ciolos:

Ordonanta de Urgenta provocata de fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, care opera modificari in Codul penal si Codul de procedura penala pentru a le pune in acord cu 15 decizii ale Curtii Constitutionale, a fost aprobata in mai 2016 si a fost deseori invocata in discursul PSD in sprijinul OUG 13 promovata de Florin Iordache.Dacian Ciolos si-a insotit postarea pe Facebook de tag-ul "#altaintrebare".Guvernul Grindeanu a desecretizat ieri stenogramele din doua sedinte ale Executivului, una de anul trecut - adoptarea OUG18/2016 si cea in care s-a adoptat cunoscuta Ordonanta 13/2017. Apreciez intentia de a aduce un plus de transparenta asupra modului in care au fost aprobate cele doua ordonante, dar resping orice incercare de a pune semnul egalitatii intre ele.Nu voi comenta prea mult calitatea dezbaterilor din cele doua Cabinete. As sublinia doar ca in Guvernul pe care l-am condus, dezbaterile interne erau firesti, de substanta, ample, uneori contradictorii dar intotdeauna sustinute de argumente si avand in vedere in primul rand interesul public. Ministrii stiau ce acte normative sunt adoptate.In Executivul pe care l-am condus, modificarea Codurilor Penal si de Procedura Penala s-a facut transparent, cu toate avizele si dupa lungi discutii argumentate:- Nu s-a facut nimic pe ascuns pentru ca nu aveam ce si de ce sa ascundem. Proiectul de ordonanta prezentat de doamna ministru Raluca Pruna a avut avizul CSM inca din 12 mai, cu cateva zile inainte de adoptare. ( http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/16_05_2016__80626_ro.pdf - Urgenta a fost clar argumentata si era justificata de deciziile Curtii Constitutionale si de faptul ca Parlamentul nu avansa deloc cu adoptarea numeroaselor proiecte legislative de modificare a Codurilor pentru a le pune in acord cu zeci de decizii ale Curtii Constitutionale, desi exista o urgenta ceruta de sistemul judiciar pentru a pune capat instabilitatii legislative.- O mare parte dintre modificari au fost preluate de la comisiile juridice ale celor doua camere ale Parlamentului, cele mai multe fiind deja adoptate de Senat (prima camera sesizata).- Nu am avut "elefanti" ascunsi intre articole si nici nu aveam de aparat de justitie sefi de partid, clienti sau sponsori politici.- Textul a fost rediscutat in detaliu cu CSM, Inalta Curte de Casatie si Justitie si cu Ministerul Public. Singurul obiectiv era de a servi interesul cetatenilor care mergeau in instante si interesul magistratilor care se confruntau cu intarzieri in procese.In concluzie, cele doua ordonante au fost adoptate de doua Cabinete diferite, din ratiuni diferite si in moduri diferite.#altaintrebare