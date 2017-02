Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene: Romania a inregistrat un regres in ceea ce priveste ireversibilitatea reformelor

"Ceea ce conteaza nu este ireversibilitatea promisiunii, ci ireversibilitatea reformelor care sa faca in asa fel incat promisiunea sa poata fi tinuta", a afirmat Margaritis Schinas, intrebat daca promisiunea facuta de Juncker in urma cu un an, in prezenta premierului roman Dacian Ciolos, de a ridica in curand MCV, este ireversibila."In ceea ce priveste Romania, dupa cum stiti, inclusiv tinand cont de declaratiile noastre de miercuri, a inregistrat un regres care, dintr-un punct de vedere, a afectat obiectivul nostru de a vedea ireversibilitatea reformelor obtinuta", a adaugat oficialul european."Promisiunea presedintelui (Juncker - n.red.) ca acest Mecanism sa dispara in timpul mandatului sau depinde de ireversibilitatea reformelor implementate. Acesta este cuvantul-cheie", a mai spus Margaritis Schinas.Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, au subliniat intr-o declaratie comuna, publicata miercuri, ca lupta anticoruptie trebuie sa avanseze, nu sa fie subminata, ei subliniind ca urmaresc "cu foarte mare ingrijorare" evolutiile recente din Romania.