VIDEO Tariceanu, iritat de intrebarile presei peivind solicitarile "oamenilor din strada": Ce inseamna oamenii? Sunteti delegati de cineva? Nu va erijati in purtatorul de cuvant al unora care nu v-au mandatat

Tariceanu a fost intrebat despre solicitarile "oamenilor" pe tema Codurilor penale, "care considera ca subiectul nu este incheiat", pentru ca masurile ar urma sa se regaseasca in proiecte de lege. Presedintele Senatului l-a intrerupt pe jurnalistul care punea aaceasta intrebare: "Cine, ce inseamna oamenii? Sunteti cumva delegat de cineva?"Jurnalistul i-a raspuns: "Absolut deloc, incerc sa imi fac meseria, incerc sa-i ascult pe oamenii din piata si pe dumneavoastra in aceeasi masura".Tariceanu i-a spus sa vorbeasca in nume propriu daca este ziarist."Daca ati avea o delegatie din partea unui grup atunci, sigur, nu am nicio problema. (...) Haideti fiecare sa ne facem meseria in mod corect. Adresati-va intrebarea, nu trebuie sa imi spuneti... Dumneavoastra eu banuiesc ca reprezentanti un post de radio sau de televiziune. Vorbiti ca ziarist si nu am niciun fel de problema si va raspund", a spus seful Senatului.Cand un alt reporter i-a spus ca intrebarea este legitima, Tariceanu a afirmat ca problema este ca jurnalistii "se erijeaza" in purtatori de cuvant ai protestatarilor."Eu am spus altceva: nu va erijati in purtatorul de cuvant al unora care nu v-au mandat. (...) Stati putin, dvs. nu sunteti delegati ca reprezentanti ai poporului. Reprezentati un suport media, vorbiti in numele lui", a afirmat el.Jurnalistii au repetat intrebarea, ca protestatarii sustin ca fondul problemei nu se rezolvat, pentru ca masurile din OUG se vor regasi in proiecte de lege."Dar sa stiti ca nu puteti dumneavoastra sa contestati dreptul unui parlamentar, daca vrea sa depuna un proiect de lege. Depasim orice discutie rezonabila", a replicat Tariceanu.Jurnalistii i-au spus liderului ALDE ca nu contesta niciun drept al Parlamentului si au repetat intrebarea, dupa ce Tariceanu a afirmat ca inca nu a inteles ce vor jurnalistii sa afle."Sa stiti ca sunt in fiecare sesiune parlamentara zeci si zeci de initiative legislative. Cred ca acesta este rolul fundamental al Parlamentului. (...) Eu va spun care este procedura si dumneavoastra nu puteti sa cenzurati dreptul parlamentarilor de a initia proiecte de lege. Va multumesc!", a raspuns presedintele Senatului, plecand brusc din mijlocul jurnalistilor, potrivit News.ro.