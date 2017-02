Inspectoratul Scolar Bucuresti: Aproximativ 30 - 35% din elevii din Capitalei invata in spatii moderne si in siguranta/ 544 de cladiri neautorizate, din totalul de 919

Acelasi raport arata ca, din totalul celor 919 cladiri care sunt destinate invatamantului de stat, sunt autorizate numai 37. Numarul cladirilor neautorizate pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de securitate este de 544. Pentru 338 de cladiri nu este obligatorie obtinerea autorizatiei.Potrivit ISMB, din totalul de 220 de cladiri destinate invatamantului particular, 203 sunt neautorizate.In anul scolar 2015 - 2016 au fost scolarizati la domiciliu 146 elevi nedeplasabili din scoli speciale si 28 din scoli din invatamantul de masa."Pentru anul scolar 2015 - 2016, la nivelul municipiului Bucuresti, s-a inregistrat un numar de 16.662 cadre didactice. Incadrarea personalului didactic din municipiu arata faptul ca cei mai multi profesori din institutiile de invatamant sunt titulari - 13.214 profesori titulari. Numarul suplinitorilor la nivelul anului scolar analizat a fost de 2.155 profesori. Pensionari si asociati au fost in numar de 1.010, iar cadrele didactice fara studii corespunzatoare au fost in numar de 283", arata raportul ISMB