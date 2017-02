Raport al Inspectoratului Scolar Bucuresti: Aproximativ 30 - 35% din elevii din Capitala invata in spatii moderne si in siguranta/ 544 de cladiri neautorizate, din totalul de 919

Inspectorutul precizeaza ca, in conditiile date, Programul de reabilitare a scolilor si gradinitelor reprezinta un program necesar si util pentru ca elevii si profesorii sa fie in siguranta in incinta unitatilor de invatamant.Conform datelor Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, "aproximativ 30-35% din populatia scolara a capitalei invata si va invata in spatii moderne si in siguranta. Pentru asigurarea conditiilor necesare desfasurarii procesului instructiv-educativ in conditii optime, I.S.M.B. a realizat o informare privind stadiul lucrarilor si dotarilor scolilor incluse in programul de reabilitare prin B.E.I. Avand in vedere situatia reala a cladirilor destinate invatamantului preuniversitar din Municipiul Bucuresti, se poate aprecia ca Programul de reabilitare a unitatilor de invatamant constituie un demers necesar, oportun si extrem de util pentru desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a procesului de invatamant. Din totalul celor 919 cladiri care sunt destinate invatamantului de stat, sunt autorizate numai 37. Numarul cladirilor neautorizate pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de securitate este de 544. Pentru 338 de cladiri nu este obligatorie obtinerea autorizatiei. Din totalul de 220 de cladiri destinate invatamantului particular, 203 sunt neautorizate", anunta inspectoratul.

Starea Invatamantului 2015 2016 Bucuresti Web