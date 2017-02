Informare meteo de precipitatii insemnate cantitativ, ninsori moderate la munte si in Moldova

In intervalul mentionat, temporar se vor semnala precipitatii in toate regiunile. Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar in Moldova, Dobrogea, Muntenia si in zonele deluroase si montane din restul teritoriului, pe arii restranse 30...40 l/mp.In cursul noptii de luni spre marti (6/7 februarie) si pe parcursul zilei de marti (7 februarie), va ploua pe arii extinse, exceptand jumatatea de nord a Moldovei si zona montana inalta, unde vor predomina ninsorile.Potrivit meteorologilor, incepand din cursul noptii de marti spre miercuri (7/8 februarie), in cea mai mare parte a Moldovei si in zona de munte va ninge si se va depune strat nou de zapada, local mai consistent. Inrestul teritoriului vor fi precipitatii mixte, iar in sud-estul tarii, incepand din dupa-amiaza zilei de miercuri (08 februarie), treptat vor predomina ninsorile. Vantul va avea intensificari temporare in sudul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei si a Dobrogei, cu viteze ce vor depasi la rafala 50...55 km/h.Trecator si pe arii restranse se va produce polei, cu o probabilitate mai ridicata in jumatatea de sud a Moldovei si in Baragan.Unele intensificari ale vantului vor fi la inceputul intervalului si in sudul Banatului, precum si in Oltenia si Muntenia.