8 persoane urmarite penal pentru ultraj si folosire de obiecte periculoase la protestul din Piata Victoriei

Prin ordonanta din 2 februarie 2017, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii:- Octavian Gheorghe, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice;- Alexandru Moraru, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice;- Andrei Catalin Pavel, pentru savarsirea infractiunii de port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si tulburarea ordinii si linistii publice;- Alexandru Claudiu Palade, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice;- Robert Liviu Iancu, pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice;- Alin Alexandru Iancu, pentru savarsirea infractiunii de port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase;- Milan Miroslav Rascov, pentru savarsirea infractiunii de port sau folosirea fara drept de obiecte periculoase;- Andrei Bogdan Fagel, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice."In fapt, s-a retinut ca, in noaptea de 01/02.02.2017, in timp ce se aflau in zona Piata Victoriei, in contextul in care in zona respectiva avea loc o manifestatie cu caracter pasnic la care participau aproximativ 100.000 de persoane, inculpatii s-au manifestat violent, aruncand cu diverse obiecte contondente (sticle, bucati de gheata, containere) in jandarmii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pentru asigurarea ordinii in timpul protestului, provocandu-le acestora suferinte fizice. Prin actiunile lor violente, inculpatii au tulburat ordinea si linistea publica", arata procurorii.Ei mai spun ca asupra unora dintre inculpati au fost gasite obiecte periculoase (cutite, bricege) care erau interzise a fi detinute intr-o astfel de adunare publica.Procurorii de caz au dispus luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fata de inculpatii Andrei Catalin Pavel, Alin Alexandru Iancu, Robert Liviu Iancu si Milan Miroslav Rascov.Pentru ceilalti patru incupati - Alexandru Claudiu Palade, Alexandru Moraru, Octavian Gheorghe si Andrei Bogdan Fagel - procurorii au solicitat Judecatoriei Sector 1 Bucuresti luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile, propunere admisa de catre judecatorul de drepturi si libertati din cadrul acestei instante."Cercetarile continua pentru lamurirea situatiei de fapt si strangerea tuturor probelor necesare solutionarii cauze", mai precizeaza procurorii.