Intalnirea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, cu secretarul general al NATO a fost amanata

Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa al Aliantei, care precizeaza ca o noua data a acestei intalniri va fi stabilita in timp util, fara a oferi date legate de motivele anularii.Un anunt similar a fost facut si in cazul intalnirii pe care secretarul general al NATO urma sa o aiba cu seful diplomatiei poloneze, Witold Waszczykowski.Ministerul de Externe a facut publica duminica informatia refertitoare la intrevederea ministrului Teodor Melescanu cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cursul careia urmau sa fie abordate "aspecte de interes si actualitate aflate pe agenda aliata, vizand stadiul si perspectivele implementarii deciziilor adoptate la Summit-ul NATO de la Varsovia din iulie 2016, cu accent asupra masurilor de interes direct pentru tara noastra, legate de consolidarea posturii de descurajare si aparare pe flancul estic si sporirea rolului Aliantei in proiectarea stabilitatii".