Ministerul Justitiei da inapoi: Nu suntem preocupati sa elaboram un proiect de lege pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Centralizam deciziile CCR

Ministrul Justitiei Florin Iordache a declarat pe holurile Parlamentului, in legatura cu comunicarea ministerului pe care il conduce: "Vreau o dezbatere mai larga, nu-l mai pun nicaieri". "Am dat un comunicat, care-i problema?", a adaugat ministrul. Iordache a fugit de jurnalisti, refuzand sa detalizeze.De precizat si faptul ca comunicatul de presa era initial datat 7 februarie, insa ministerul a transmis o erata, corectand data."Ministerul Justitiei nu este preocupat sa elaboreze un proiect de lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala", anunta MJ."In prezent, Ministerul Justitiei centralizeaza deciziile pronuntate de Curtea Constitutionala cu privire la actele normative mentionate, urmand ca acestea sa fie analizate in perioada urmatoare", se arata pe site-ul MJ "In vederea elaborarii proiectului de lege privind modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, Ministerul Justitiei va centraliza deciziile Curtii Constitutionale, precum si punctele de vedere ce vor fi inaintate. Dupa analiza acestora urmeaza ca proiectul de lege sa fie pus in dezbatere publica", se mai arata intr-un comunicat de presa transmis de minister.

Ministrul Justitiei Florin Iordache anunta luni dimineata ca un proiectul de modificare a Codului penal urma sa fie pus luni in dezbatere publica. Intrebat cu ce modificari va veni proiectul si daca va contine prevederile din ordonanta de urgenta abrogata, Iordache a spus doar ca "va cuprinde toate dispozitiile si toate deciziile CCR pentru toate acele articole declarate neconstitutionale". Proiectul va sta in consultare publica timp de 30 de zile.Iordache a mai declarat luni dimineata, ca "in acelasi timp, vreau sa va spun ca mi-am asumat ca legea, asa cum am prezentat-o si cum va fi si astazi supusa in dezbatere publica, dorea sa respecte deciziile Curtii Constitutionale. Ati vazut ca prin faptul ca aceasta lege nu exista astazi sunt foarte multe prevederi neconstitutionale".