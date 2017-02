Seful comisiei SRI, dupa ce fiica sa a spus ca ii este "scarba" de protestatari: Fiica mea e majora, are dreptul sa spuna ce crede

"Postarea a fost una neinspirata, dar pe fond, daca tot sustinem ca toata lumea are dreptul sa spuna ceva, cred ca si copiii mei au dreptul sa spuna ceva. Daca traim intr-o tara libera, orice om are dreptul sa spuna ce crede el. Fiica mea e majora si spune ce crede ea. Daca m-ar fi intrebat pe mine, as fi sfatuit-o sa se abtina, pentru ca contextul o obliga la asta", a declarat Adrian Tutuianu intrebat de jurnalisti daca impartaseste opinia fiicei sale vizavi de protestatari.Ruxandra Tutuianu, fiica lui Adrian Tutuianu, a scris pe Facebook ca ii este "scarba" de protestatarii care ies in Piata Victoriei "ca oile" si ca nu ii pasa "catusi de putin" de urletele lor "prost informate". Ulterior, postarea Ruxandrei Tutuianu a fost stearsa de pe Facebook.