VIDEO REPORTAJ Pai daca da Guvernu' jos, rasturnam tot. Murim aici pe strazi, ne taiem!" Am fost si eu la un miting, duminica, in Bucuresti. Altul

"Vrem sa scapam de hotul asta care a furat case, a vandut copii si isi bate joc de tot tineretul, il manevreaza", spunea o doamna in varsta.

Un domn intre doua varste are o nemultumire istorica fata de Iohannis: "In al Doilea Razboi Mondial noi am intors armele impotriva Germaniei si acum el se razbuna pe noi".

"Jos nazismul, Jos Kovesi, sa termine cu exterminarea!", tipa o femeie, alaturi.

"Nu e roman, e neamt", tipau mai incolo doi batrani. Apuc sa spun ca Iohannis este nascut in Romania. "Dar nu tine cu noi", vine o replica din multime.

Pensionari infofoliti bine, dar si cativa tineri, s-au aliniat in spatele unui gard montat de jandarmi pe centrul Bulevardului Gheorghe Marinescu, la una dintre portile Palatului Cotroceni. Vreo 2.000 de suflete scandau pe inserat, la momentul culminant al mitingului: "Ghinion, vom fi un milion! Ghinion, vom fi un milion!".M-am apropiat de ei sa-i intreb cate ceva peste gard, spre disperarea inabusita a jandarmilor. Eu ii filmam pe manifestanti, unii dintre ei ma fotografiau pe mine la randul lor. "Nu denatura, ai grija, vezi ca am poza ta!", ma avertiza o doamna scunda, cufundata parca intr-un palc de batrani nervosi. "Sa nu denaturezi, ca o sa ai necazuri in viata!", ma previni o alta protestatara.Doua mari revendicari aveau manifestantii: demisia presedintelui Ioahannis si mentinerea guvernului Grindeanu.La gardul Cotrocenilor, Klaus Werner Iohannis (sau K. V. Iohanis, dupa cum mai aparea pe o pancarta) era intruchiparea raului, pentru urmatoarele motive, unele din prezent, altele din trecut, iar altele din istorie de-a binelea:Strainii sunt, de altfel, alt motiv de nemultumire a manifestantilor de la Cotroceni. "Esti roman sau esti strain? Esti roman, da?", ma suspecteaza si pe mine un manifestant. "Se vede ca vorbesti romaneste, da, ca au venit si straini pe aici", ma valideaza omul apoi.Ura fata de "nemtisorul Iohannis" se rasfrange parca si asupra altor "straini". "Ambasadorul SUA s-a pozat cu steagul secuiesc si Iohannis n-a spus nimic" - isi aminteste un manifestant pe la vreo 45-50 de ani.Intr-un colt de trotuar, se inscriptionau pancarte cu markerul: "Iohannis demisia", "Iohannis, Kovesi = tradatori", "Basescu, Kovesi, Iohannis", "Respecta votul", Sustinem Guvernul Grindeanu".Protestatarii spuneau ca mitingul lor a fost unul spontan si ca nimeni nu i-a adus acolo. Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris pe Facebook (hulitul Facebook de la mitingul de pe Bd. Marinescu) ca partidul nu a organizat nicio manifestatie.Chiar daca a respins vreo legatura cu mitingul, Dragnea tot a avut parte de sustinere: "Dragnea, nu uita, noi suntem de partea ta", scandau manifestantii de la Cotroceni."Ce-a cautat Iohannis in Piata Universitatii, la miting?! Pai daca ar veni Dragnea aici, noi am fi un milion", se lauda un protestatar.Manifestantii de la Cotroceni nu pareau impresionati de mitingurile gigantice anti-Guvern, din Piata Victoriei sau de la Universitate, ba chiar dimpotriva. "Noi vom fi un milion!", promitea un batran."Iohannis sa nu se lege de baiatu' ala, de Grindeanu, ce-are cu Grndeanu?! Vrea sa-l aresteze pe Grindeanu! (...) Daca da guvernu' jos, murim aici pe strazi, ne taiem, ne omoram. Nu va da Guvernul asta jos, ca nu va iesi bine!", avertizeaza o femeie.In fine, am gasit si un manifestant care a criticat Guvernul PSD-ALDE, dar pana la uma tot Iohannis a fost de vina si aici. "Oronanta aia (13/2017) a fost o prostie. Dar din cauza lui Iohannis au gresit, ca el a pus presiune pe ei", a explicat omul.USR si liderul sau erau "la bataie" cu Iohannis in "preferintele" celor de la miting. "Pe Nicusor Dan sa-l manance puscaria, ca a dat bani la tineret, a luat bani de la unul de afara si a dat la tineret, de la Soros!", se revolta o femeie in varsta.Nici internetul nu a scapat de furia oamenilor. "Internetul a facut nemerniciile astea, voi cu Facebook-ul vostru!", imi striga o femeie.Un domn in varsta, care spunea ca a fost ziarist sportiv pe vremea lui Ceausescu, a tinut sa-mi ofere o povata: "Asculta ce-ti spun eu: nu te mai lua dupa toate zvonurile astea nebune, dupa internetul asta al vostru nebun!".Lupta mare si pe frontul economic: "multinationalele nu platesc taxe la statul roman, duc profiturile afara si taie padurile tarii", se mai plangea o doamna.Abia am apucat sa intreb ce intelege protestatara prin "multinationale", ca a si intervenit un pusti curatel, cu barbuta cum se poarta acum. "Te crezi interesant, boss? Adica eu nu stiu ce e aia o multinationala?! Ia intreaba-ma!", ma apostrofeaza el, mestecand probabil guma. Pustiul n-a mai apucat sa dea interviu, ca doamna cu multinationalele a rabufnit intr-un urlet care i-a speriat si pe jandarmi: "Esti de la USR, esti de la USR! Iesi de-aici imediat!".La lumina felinarelor de pe strada, am prezentat de vreo cinci ori legitimatia de ziarist jandarmilor care se straduiau sa mentina ordinea.Ceva mai incolo, intr-un colt mai ferit, isi mai tragea putin rasuflarea un jandarm mai batraior, in genul oamenilor de la tara carora tinerii li se adreseaza cu formulele de respect "unchiule cutare..." sau "'nea cutarica...". Omul se apropie si imi spuse cu duhul blandetii: "Tinere, mai tinere!... De ce le pui tu intrebari, daca ei nu vor sa vorbeasca cu tine? Daca ei nu te vor?!".