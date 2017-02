MedLife a semnat achizitia Anima, unul dintre cei mai mari furnizori privati de servicii medicale de ambulator pentru servicii decontate de CASMB din Romania

Totodată, Anima este unul dintre cei mai mari furnizori privati de servicii medicale de ambulator în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), acoperind peste 15 de specialități, printre care medicina de familie, obstetrica – ginecologie, ORL, endocrinologie, Oftalmologie, dermato – venerologie, cardiologie, psihiatrie, reumatologie, gastroenterologie, alergologie și imunologie clinică.Potrivit reprezentanților companiei, Anima are în prezent 75.000 de abonați corporate, concentrați în special pe abonamente care acoperă servicii de medicina muncii. La nivelul anului 2016, Anima a înregistrat o cifră de afaceri de 5,2 milioane de euro.“Anima este un jucător important pe piața de servicii medicale din Romania, cu o retea extinsă de medici de familie si medici specialisti aflați în contract cu CNAS, o companie solidă fnanciar și cu o bună calitate a actului medical. Prin această achiziție, MedLife își întărește poziția de lider, devenind singurul jucător din România cu două branduri stratificate pe piata serviciilor de ambulator și cea a abonamentelor corporative și medicina muncii. Serviciile medicale oferite de Anima vin și în perfectă completare cu brandul Sfânta Maria lansat de MedLife pe servicii de laborator anul trecut și care se adresează aceluiași segment de populație.Anima va rămâne o companie autonomă, cu un departament de vânzări care va funcționa diferit și independent de cel ce promovează brandul MedLife. Vom păstra managementul prezent în care avem mare încredere. Așa cum procedăm în cazul tuturor achizițiilor, după preluare vom identifica funcțiunile și activitățile pe care le putem eficientiza pentru a captura economia de scară”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife.Mihai Marcu a menționat și despre posibilitatea extinderii modelului de business Anima la nivel național: ”După finalizarea achiziției conditionată de aprobarea Consiliului Concurenței, vom studia împreună oportunitatea replicării modelului de business al Anima la nivel național, concentrat pe segmentul de populatie căreia i se adresează și în prezent. Vă rog să remarcați că serviciile Anima sunt simbiotice cu cele oferite sub brandul MedLife, de imagistică specializată, spitalicești și farma, pe care Anima nu le oferă în prezent. Clienții celui mai de încredere brand medical din România din ultimii șase ani vor avea oportunitatea să aleagă în viitor dintr-o paleta mai largă de prețuri șii servicii. Clientii corporate vor avea și ei ocazia să aleagă între două produse optimizate și customizate cu un raport calitate/pret bine echilibrat”, a declarat Președintele MedLife.“Prin acest parteneriat, clienții vor avea parte de valoare adăugată în ceea ce privește serviciile medicale private din România, MedLife diferențiindu-se de restul pieței. Ne-am alăturat unei companii cu care împărtășim aceleași valori și care s-a dezvoltat punând mereu nevoile pacienților în centrul activităților sale. Ne bucurăm să devenim parte a celui mai mare operator de pe piața serviciilor medicale private din România”, a declarat Cristian Sas, CEO Anima.Consultanții vânzătorului au fost KPMG Deal Advisory și Sergiu Neguț, în timp ce consultanții MedLife au fost TaxHouse și Dima&Asociații.Achiziționarea integrală a rețelei de clinici Anima reprezintă cea de-a 15-a achiziție derulată până acum de grupul MedLife, Almina Trading SRL fiind ultima achiziție anunțată.MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, una dintre marile companii private de sănătate din Europa Centrală și de Est, conform informațiilor publice disponibile Grupului MedLife.De-a lungul istoriei sale, MedLife si companiile pe care acesta le controlează au avut peste 5 milioane de pacienți unici, echivalent cu aproximativ unul din patru români. În perioada mai – iulie 2016, clinicile Grupului au oferit servicii în medie la 8.300 de pacienți zilnic, iar laboratoarele sale au efectuat, în meie, peste 28.000 de teste pe ziAcțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Începând cu 2009 a deschis sau a achiziționat 83 de unități medicale. Echipa sa puternică si experimentată de management a fost capabilă să creeze si să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.