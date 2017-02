Ordonanta de aborgare a OUG 13 a intrat in vigoare dupa ce a fost inregistrata la Senat

Ordonanta 14/2017 a fost inregistrata duminica la Senat pentru dezbatere in procedura de urgenta. Actul normativ a primit, tot duminica, si avizul favorabil al Consiliului Legislativ.Ordonanta va trebui adoptata sau respinsa de Senat in termen de 30 de zile, in caz contrar actul normativ urmand sa fie adoptat tacit si sa mearga la Camera Deputatilor, Senatul fiind prima camera sesizata in acest caz.Senatul are in dezbatere si OUG 13, care tocmai a fost abrogata prin ordonanta adoptata duminica. Saptamana trecuta, liderul de grup al PSD, Serban Nicolae, a propus, iar senatorii au votat, respingerea procedurii de urgenta cerute de Guvern si a propus ca termene ziua de 14 februarie pentru primirea de avize de la comisia de constitutionalitate si cea pentru drepturile omului si ziua de 21 februarie pentru primirea raportului din partea comisiei juridice, urmand ca ulterior ordonanta sa intre si in dezbaterea plenului.