Trafic rutier in conditii de ceata densa pe A2 si pe drumuri din mai multe judete

Potrivit sursei citate, este vorba de numeroase artere din judete precum Constanta, Buzau, Braila, Calarasi, Cluj, Vrancea, Iasi, Botosani, Galati sau Suceava.Politistii le recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza in functie de vizibilitate si de starea carosabilului, sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire (impreuna cu cele de ceata in conditii de vizibilitate scazuta) si sa tina cont de faptul ca pe timp de ceata depasirea este cea mai periculoasa manevra.In afara de regulile obisnuite referitoare la circulatia pe timp de ceata, trebuie avute in vedere si cateva recomandari specifice autostrazilor, precum urmarea indicatiilor afisate pe panourile electronice, in primul rand cele referitoare la viteza, si marirea distantei in mers intre autovehicule.De asemenea, politistii le recomanda conducatorii auto sa nu opreasca pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta, iar in cazul unei pene sau defectiuni tehnice, acestia trebuie sa porneasca luminile de avarie, sa se echipeze cu vesta reflectorizanta, sa scoata pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si sa amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari.