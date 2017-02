Dragnea, inca o sfidare pentru jumatate de milion de protestatari din toata tara: Au venit cu autocare, cu microbuze, cu trenuri. Asta nu e un miting spontan, exista in spate organizare

"Cine are de câştigat? Probabil că şi unii din ţară, dar sigur au de câştigat unii din jurul nostru, din jurul acestei ţări. Este o situaţie destul de complicată în R. Moldova, sunt pretenţii ale noului preşedinte, care vorbeşte de Moldova mare, există şi alte mişcări în interiorul ţării, există un context european, un context regional şi un context internaţional, în schimbare, după alegerea preşedintelui Americii. În România, numai asta nu trebuie, o asemenea tulburare. Modul de organizare, dimensiunea finanţării acestor proteste - astăzi am înţeles că au venit cu autocare, cu microbuze, cu trenuri foarte mulţi oameni aduşi din teritoriu (...) - arată o organizare profesionistă. Asta nu arată o organizare spontană. Asta nu e un miting spontan, adică nu e numai spontaneitate. Există în spate organizare. Sunt oameni care pur şi simplu vin pentru că aşa cred, sunt supăraţi, e dreptul fiecăruia...", a declarat liderul PSD la România Tv, citat de Agerpres.Dragnea a susţinut că în acest moment toţi românii aşteaptă un mesaj de la preşedintele României."Nu eu am fost în stradă să incit oamenii. La primul miting, domnul preşedinte Iohannis a fost în stradă. Nu ştiu ce alte instituţii mai sunt implicate, în schimb am văzut şi eu, ca şi dvs, conducători de multinaţionale - companii care sunt bine primite şi vor fi bine primite în continuare -, dar mi s-a părut mai mult decât incorect ca preşedintele unei bănci străine, un cetăţean străin, să protesteze împotriva Guvernului. Normal, poate e supărat pentru legea dării în plată sau pentru alte lucruri, pe care noi le-am făcut pentru români. (...) Cine va plăti? Toţi vom plăti, toţi românii vom plăti această perioadă, generată nu de această ordonanţă. Şi-a asumat ministrul Justiţiei o comunicare defectuoasă, atât înainte, cât şi după aprobarea respectivei ordonanţe. Acesta a şi fost motivul pentru care prim-ministrul a decis să retragă ordonanţa, pentru a arăta că nu există interesul cuiva anume pentru asta. Dar, în acelaşi timp, acum, încet-încet se vede că nu aceasta a fost miza, a fost doar un pretext", a arătat el.