Corespondenta din NY de la C. Toma

FOTOGALERIE Protest la New York

Peste 250 de persoane au protestat la New York fata de atacul asupra Justitiei. Protestul a avut loc langa cladirea ce gazduieste Consulatul Romaniei si Reprezententa Romaniei la ONU.Oamenii au fost mobilizati prin apeluri pe media social (Facebook).Duminica a fost al doilea protest, dupa o actiune similara desfasurata joi. Manifiestatia a fost aprobata de NYPD, care a asigurat securitatea. Au participat romani din Connecticut, Long Island, New Jersey.Multi dintre americanii care treceau prin zona s-au oprit sa vada despre ce e vorba.Foto: C. Toma