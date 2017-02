Romania TV: Primul esec al propagandei - nu a strans milionul in Piata Victoriei

​Pamflet

Romania TV si-a petrecut o buna parte a serii incercand sa desfiinteze protestul urias, de circa 250.000 de oameni, din fata Guvernului. "Primul esec al propagandei - nu a strans milionul in Piata Victoriei" a scris pe burtiera postului controlat de Sebastian Ghita.O reporterita de la RTV a facut calcule incontinuu despre suprafete, volume si densitate, in ciuda faptului ca postul nu are in grila emisiuni dedicate matematicii sau fizicii.Au urmat consideratii medicale, despre starea de sanatate a unei presupuse victime de la miting, in ciuda faptului ca postul nu are nici emisiune de sanatate.Ins chimb, protestul firav de la Palatul Cotroceni a fost prezentat toata seara ca un miting urias.Chestiune de perspectiva.