Retragere strategica sau "predare" a Guvernului?, Prin aceasta victorie, protestatarii din Romania si-au dovedit temperamentul/ Ce scrie presa internationala despre abrogarea ordonantei 13 privind codurile penale

A fost nevoie de o intalnire de urgenta pentru ca Guvernul roman sa abroge propriul decret de urgenta. De ce un guvern - care se bucura de o majoritate confortabila in Parlament - sa se comporte asa? L-am intrebat pe Calin Tariceanu, presedintele Senatului si liderul ALDE. Fost prim-ministru, domnul Tariceanu admite ca actiunile Guvernului si modul in care acestea au fost comunicate au dovedit lipsa de tact. Cu toate acestea, Tariceanu insista ca erau bine intentionate. Liderul ALDE respinge ideea ca acest conflict este o lupta intre oficiali corupti si o societate care lupta impotriva coruptiei.Sorin Grindeanu, prim-ministrul Romaniei, a anuntat, seara trecuta, ca Guvernul "va gasi o cale legala" pentru a retrage ordonanta 13 privind codurile penale - care reduce sanctiunile pentru abuz de putere - dupa ce sute de mii de cetateni au protestat de cand a fost adoptat (martea trecuta).Numarul si vociferarile manifestantilor au crescut de la o zi la alta.Cel mai mare protest anti-Guvern, de la Revolutia din 1989, a avut succes de cauza in urma presiunilor facute asupra noului Guvern din Romania -abrogarea decretului adoptat in graba, care ar fi facilitat sanctiuni pentru coruptie. Guvernul "a dat inapoi" duminica, dupa sase zile de proteste in strada.Peste 200.000 de protestatari s-au adunat in capitala Romaniei, chiar si dupa "pasul inapoi" facut de guvernanti - abrogarea ordonantei 13 privind codurile penale. Indeplinind o promisiune facuta sambata seara, Guvernul a anuntat duminica retragerea ordinului executiv controversat. Cu toate acestea, anuntul abrogarii nu i-a oprit pe demonstranti si au iesit din nou in strada, pentru a protesta fata de ceea ce considera a fi o retragere alarmanta din lupta impotriva coruptiei.Ca urmare a unei sedinte ce a avut loc duminica, Guvernul roman a abrogat un decret controversat privind codurile penale. Guvernul a luat decizia dupa mai multe zile de proteste in masa pe stazile din Bucuresti si din alte orase ale tarii - cele mai mari manifestatii de la caderea comunismului, in 1989. Noul Guvern al Romaniei, ales in decembrie, a explicat ca legea ar fi fost necesara pentru a ajuta la alinierea codului penal cu hotararile pronuntate de Curtea Constitutionala. Miercuri, circa 150.000 de protestatari s-au adunat in capitala si cel putin la fel de multi in alte orase, potrivit presei locale. Vineri si sambata, protestele au atins un numar de 330.000 de oameni in intreaga tara.. Anuntul oficial a fost facut duminica, printr-o declaratie guvernamentala ca urmare a sedintei de urgenta organizata de prim-ministrul, Sorin Grindeanu. Insa, acest anunt nu a oprit mania manifestantilor astfel ca mitinguri masive au avut loc si duminica seara.