VIDEO O noua mobilizare masiva la Cluj. Peste 25 de mii de oameni in strada

La Cluj, pana la aceasta ora, s-au strans deja aproximativ 25.000 de oameni, acestia urmand sa plece in mars prin oras.Clujenii ies in strada si duminica, la marele mars pentru democratie. "Solidaritatea incepe in cartier. Duminica dupa-amiaza mergem in piata impreuna. Ne adunam prietenii si vecinii in cartier, in punctele de intalnire de mai jos si mergem impreuna in centru. Nu ne lasam amagiti. Vrem anularea ordonantei, apoi demisia Guvernului si demisiile persoanelor condamnate penal din Parlament. Puncte de intalnire in cartiere, unde ne strangem incepand cu 18.00 si pe la ora 18.30 pornim spre Pita Unirii, potrivit stiridecluj.ro Live stream de pe Actual de Cluj