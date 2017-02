Peste 500 de manifestanti au ajuns in fata sediului PSD, unde continua scandarile la adresa guvernantilor si a ordonantei de urgenta adoptate marti noapte cu privire la modificarile aduse legislatiei penale.Ploiestenii au inceput sa se stranga in centrul orasului, in fata Palatului Administrativ, pentru a protesta pentru a sasea zi la rand. La ora actuala sunt peste 100 de persoane in zona, care au adus pancarte cu mesaje pentru guvernanti si pentru Liviu Dragnea, presedintele PSD, potrivit ziarului Incomod