Liviu Dragnea la Romania TV, despre protestele antiguvernamentale: Romanii nu sunt prosti, inteleg ca sunt alte forte care vin si incita. Cred ca pica motiunea, avem majoritate stabila

Ordonanta respectiva a fost doar un pretext al celor care au incitat enorm de multa lume de buna credinta sa iasa in strada prin dezinformare.

Miza a fost intodeauna PSD-ul.



Au fost alegerile parlamentare. Ati vazut masurile pe care Romanii le-au votat. Cele mai multe sunt aprobate si implementate. Oamenii vor incepe incet-incet sa simta.

Bugetul - nu mai vorbeste nimeni despre buget. In schimb, in parlament, am dus procedurile in continuare, desi unii au dormit in Parlament.

Toti asteptam mesaj de la Presedintele Romaniei. Nu eu am fost in strada, la primul miting Presedintele Iohannis a fost in strada.

Companii multinationale, bine primite si care vor fi bine primite - dar nu mi se pare corect ca presedintele unei mari companii straine sa protesteze.

Toti romanii vor plati aceasta perioada

Si-a asumat Min. Justitiei o comunicare defectuoasa. Acesta e si motivul pentru care primul ministru a decis sa retraga ordonanta.

Despre organizarea protestului de la Cotroceni: Acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care am facut acea declaratie. Am vorbit cu multi sefi de filiale locale care au presiuni si care vor un singur lucru - vrem sa aparam votul din decembrie. Pentru a incerca sa stapanim aceasta dorinta, am avut acea intalnire si discutie din coalitie si cu PM Grindeanu. Cu speranta ca cei care contesta ordonanta, nemaiavand obiect, sa se retraga.

Doua manifestari egale pot scapa de sub control - si in Bucuresti, si in celelalte judete. Am putea ajunge in situatia ca aceasta tara sa fie sfasiata. Cine profita, cine are de castigat?

Cu siguranta unii din jurul acestei tari. Exista o situatie in Republica Moldova, in interiorul tarii, in Europa, international in schimbare dupa alegerea presedintelui Americii.

Modul de organizare, dimensiunea acestor porteste - acesta e un miting politic, cel de la Palatul Victoria. Arata o organizare profesionista, nu e un miting spontan.

Cine l-a organizat? E foarte greu sa spun asta acum. Institutiile statului incet incet vor avea aceste informatii, lumea va trebui sa stie.

Simpatizantii PSD au fost suparati pe retragerea ordonantei. Ordonanta e juridic corecta, aprobata respectind procedurile legale. Se trece si peste asta, au inteles ca mult mai importanta e stabilitatea aestei tari. Daca protestele continua, se vede ca acest plan a fost pus la cale imediat dupa alegeri, se cauta doar un pretext. Oamenii sunt revoltati, pentru ca oamenii au votat.

Dupa motiunea de cenzura, dupa picarea ei miercuri, sa aiba premierul si ministrul Justitiei o discutie si premierul sa ia o decizie dasca il tine pe ministrul Justitie. Mi se pare o abordare fireasca.

I-am zis premierului ca e decizia lui. Inteleg ca ministrul Justitiei si-a asumat aceasta comunicare defectuoasa.

Comitetul de monitorizare din PSD a urmarit si urmareste toate angajamentele stabilite in program pe calendarul din trimestrul I. Joi premierul a prezentat, toate sunt bifate. In acest caz, prima decizie trebuie sa fie a primului ministru.

Isi reproseaza ceva? Poate ca nu am inteles, nu mi-am dat seama ca era un plan mult mai bine pus la punct decat o miscare spontana.



Primul ministru nu are ce vina sa aiba. A si explicat de ce s-a tinut atunci sedinta, pentru ca la opt a venit de la CSAT

Noi am avut discutii in partid, PSD ramane un partid solid, stabil. Dar de cate ori au fost momente delicate, de presiune, doi trei patru cinci membri de partid au avut astfel de reactii, simtite de ei sau induse de altii. Sunt unii care au avut iesiri si inainte, cand a fost refuzul presedintelui Iohannis rivind-o pe dna Shhaydeh, l-au sustinut pe Iohannis. Deci se pare ca n-are legatura cu ordonanta.

Oamenii pot iesi si in judetele lor, asta e cea mai mare problema. O astfel de miscare e foarte greu de stapanit. Sunt oameni nervosi, se uita la televizor si sunt nervosi si pentru ca vor acest program de guvernare. Romanii nu sunt prosti, inteleg ca sunt alte forte care vin si incita. Repet nu am o problema cu 95% dintre protestatari, dar in spatele lor sunt oameni interesati.

S-a mai intamplat in 2012 dupa referendum unde au votat rapid si intr-o erata data la 3 noaptea referendumul s-a anulat.

Apel catre toti romanii: sa fim calmi si sa nu escaladam aceste proteste. A fost si in interiorul partidului, si adresat publicului. Niciunul, nici eu, nici Tariceanu, nici altcineva nu profita din asa ceva.

Cine profita? Nu-mi dau seama. Vin tot felul de informatii, unele poate sunt gresite. Dar mesajul presedintelui Iohannis chiar si de mine este asteptat. E mediatorul natiunii.

Nu guvernul a scos oamenii in strada. In plus, presedintele i-a trimis premierului o scrisoare prin care a cerut retragerea ordonantei, lucru pe care premierul l-a facut.

E dreptul constitutional al lui Iohannis sa aiba un mesaj in parlament marti. Si pe mine ma intereseaza. Daca noi facem toate eforturile sa nu iasa, ma asteptam ca si presedintele sa faca apel la calm.

Au inceput tot felul de teorii. Oamenii chiar vor sa-si pastreze votul pentru ca vor programul de guvernare.

Imediat dupa alegeri au aparut informatiile (privind rasturnarea guvernului pana in vara - n.red.). Intai am crezut ca sunt zvonuri. Ce m-a pus serios pe ganduri a fost ce mi-a spus dl Tariceanu dupa discutia informala cu Iohannis, care i-a spus ca vrea un razboi total cu PSD. Vezi in alta lumina ce se intampla ca actiune, ca gesturi. Inseamna ca si dupa ce aceasta ordonanta a fost abrogata si se incita la proteste e clar ca miza presedintelui e guvernul dumnealui. Ei nu accepta acest vot.

Premierul Grindeanu nu are de ce sa se teama. E doar un act normativ. Unde s-a mai pomenit in alta parte ca procurorii sa se bage peste treburile guvernului.

Cu ce a pus guvernul mainile pe DNA, cand tocmai a pus in buget o suma foarte mare pentru DNA si Ministerul Public?

Daca premierul va fi chemat la DNA si suspendat de presedinte, ce se va intampla? Nervozitatea va fi foarte mare, nu stiu ce se va intampla. Un astemenea gest nu va putea trece.

Unul dintre obiective a fost sa nu se mai vorbeasca ce s-a intamplat in guvernarea trecuta. Uitati-va si la ordonanta adoptata de guvernul Ciolos.



Aceste anchete nu pot fi oprite in Parlament, ele continua.

Despre SRI - vulnerabilitati, colaborare cu alte institutii: Eu nu am informatii ca nu sunt in comisia SRI. Ca presededinte al CDEP l-am intrebat pe seful Comisiei despre schimburile de informatii din seara cu violente. Pentru ca nu mi s-a parut corecta interventia presedintelui. Ce a realizat prin asta? A escaladat un zvon intre cele doua institutii fundamentale pentru stabilitatea statului roman. O astfel de atitudine risca sa duca la dezbinare si acolo. In sensul acesta, pentru a lamuri lucrurile, pentru a nu fi o problema pentru SRI/Interne, sa arate de fapt ca ele nu au o problema de comunicare si seful statului sa nu mai incite.

Directorul SRI si ministrul de Interne cred ca s-au intalnit, colaborarea cred ca e buna acum.

SRI chiar colaboreaza cu MI - in sensul acesta cred ca cel mai bun loc sa se lamureasca lucrurile e comisia SRI. In conjunctura asta, asta ne mai trebuie, sa inceapa sa se razboiasca si institutii intre ele.

Autorii violentelor cred ca au fost adusi acolo. Anchetatorii se apropie de adevar, lucrurile trebuie sa se afle. Din cate stiu eu, e anchetata situatia

Sper ca si incendiul de la Bamboo - prea a coincis cu ziua aia de vineri - sper sa se lamureasca. Sa se vada ca e accident. Dar daca e o mana criminala...

In cazul dosarului sau: Am depus o plangere penala pentru uzurpare de calitati oficiale, rechizitoriul dlui Papici a fost semnat la patru zile dupa, arogandu-si o functie pe care nu o mai avea - asta e in plangerea penala.



Neavand motivarea in dosarul referendumului, pracitc acea hotarare e incompleta, sunt curios ce vor decide judecatorii.

Despre proprietatile si meditatiile lui Iohannis: Cred ca ministrul de FInante si seful ANAF nu se pot juca. E vorba de case luate prin fals. Daca vorbim de respectarea statului de drept, e vorba de case luate prin fals. Oamenii trebuie sa vada, dar dincolo de asta e vorba despre bani care trebuie sa vina la bugetul de stat

Referendumuri: Doua intrebari care trebuie sa ajunga la public. sa terminam cu bugetul si vom discuta serios. Ne vom intalni cu Coalitia pentru Familie, au totusi 3 milioane de semnaturi, un numar urias. Ce am discutat cu ei, pentru noi ramane valabil. O intrebare privind familia e o intrebare profunda, in al doilea rand sa vedem ce spun romanii despre imunitati. Peste tot e importanta imunitatea, dar nu e obligatoriu sa fie si la noi - sa mai aiba cineva imunitate sau nu? Nu e o intrebare care sa ramana strict in mediul politic.

Ca procedura, discutam cine poate sa ceara referendumul. Daca poate numai presedintele, facem un apel si ii cerem aceste referendumurile.

Aceste doua intrebari nu sunt de gradinita, sunt profunde pentru societatea romaneasca. Avem si un protocol semnat cu Coalitia pentru Familie. In aceasta primavara, noi toti sustinem un referendum pe tema familiei.

Solicitarea presedintelui: va primi aviz in termen legal, dupa aceea el va decide.

Despre intalniri cu ambasadori: Eu sper ca dupa aceste intalniri au inteles. Chiar dl Tariceanu mi-a zis zilele trecute ca a vorbit cu un lider european si acela i-a spus ca stie ca guvernul a votat o ordonanta pentru amnistie. Pana acolo s-a ajuns. Guvernul a informat oficial tarile europene, ambasadele, cu toate procedurile. Nu exista niciun motiv sa ii spuna ca ordonanta a afectat statul de drept sau lupta impotriva coruptiei.



De ce nu s-a pus in practica si decizia CCR cu abuzul in serviciu?

Nu stiu ce transmit ambasadorii. Eu mi-am facut datoria. Premierul si-a facut datoria, Min. de Externe si-a facut datoria, a explicat foarte bine motivarea si oportunitatea acestei decizii. Dupa abrogarea ordonantei, suntem curiosi ce reactii vor mai avea aceste ambasadei. Din informatiile noastre, in niciuna dintre aceste tari abuzul in serviciu nu este incriminat.

Parlamentarii nostri (in PE) au informat si se pare ca oamenii (membri PE) au inteles

Despre costurile protestelor: Daca nu continua protestele, lucrurile vor intra incet in fagas normal. Daca vor continua, e foarte greu sa calculezi costurile, cat pierdem.

Despre protestele din Parlament: Am crezut ca vor sa-mi spuna cum raspund ei la acuzatiile de finantare ilegala a partidului (USR). Exista o plangere, dar in tot acest zgomot nu se vorbeste despre asta.

Vorbim de finantarea ilegala a partidului. Am fost oprit de dl care a fost la Cultura, am crezut ca a venit sa-mi spuna ce-a facut cu Cumintenia Pamantului. Nici asta nu poate fi ascuns.

Noi vrem sa ne ducem in continuare activitatea parlamentara si sa legiferam, guvernul vrea sa puna in practica masurile votate de romani. Cu o speranta - destul de firava in ultimele zile - ca si cealalta parte - desi presedintele trebuie sa fie deasupra tuturor - intelege ca Romania are nevoie de calm. Sper ca toate institutiile statului sa ramana strict in limitele constitutionale. E inadmisibil ca sefi de institutii care vorbesc de necesitatea sa se respecte statul de drept dar nu respecta limitele constitutionale si legale. Stilul in care se incita unii impotriva altora nu face bine.

Ce sefi si-au incalcat limitele? Au fost multe afirmatii, mi-e greu sa zic acum.

Sper sa putem sa ne exercitam atributiile constitutionale si sa nu fie nevoie sa vina si pentru noi o sustinere populara la vedere, in strada.

Despre suspendare/anticipate: Tot ce e posibil ca Iohannis sa aiba in plan, daca de la el nu a veniti niciun mesaj e clar ca merge pe planul initial.

Motiv legal, democratic nu exista. Exista, totusi, dorinta neostoita de a avea toata puterea in Romania.

Toti ministrii au primit amenintari. Din momentul cand li s-au publicat numerele de telefon au inceput sa curga mailuri, mesaje, sms-rui. Au primit chiar amenintari cu moartea. Un mare jurnalist a spus unde stau. Sigur ca o sa ii fac plangere penala, e depusa dar nu am avut timp sa o depun.



Aici nu mai functioneaza legea protectiei datelor personale?

Cea mai grava amenintare primita: Cu moartea - primita de sotie, copiii. Nu credeam ca se poate intampla asa ceva in Romania in 2017.

Copiii mei nu au o problema. Orice om, indiferent cata tarie ai, cand primesti astfel de amenintari nu e confortabil.

Toate incitarile ale unor asa-zisi lideri si organizatori nu erau de oameni lezati, suparati. Daca inciti la violente nu mai are nicio legatura cu un protest civil.

Cum a perceput ce s-a intamplat in Pta Victoriei, atacurile la adreesa lui: Imi pare rau ca s-a ajuns la aceasta situatie, in care e foarte multa ura pe o parte a cetatenilor. Sunt foarte convins ca multi nu au citit textul ordonantei. Dar cine a gandit lucrurile astea sunt cu totul altii.

E planul pus la punct imediat dupa alegerile din decembrie. Asta e miza - partidul si guvernul. Cum se poate lua toata puterea? Mai sunt doua institutii - Parlamentul si Guvernul.

La noi nu au intrat in casa, stau intr-un bloc. Dar nu se mai vorbeste despre un proces civic aici, ce fac acesti incitatori - care sunt separati de oamenii care protesteaza.

Mi s-a blocat si mie telefonul, ca ministrului de Interne.

Intrebare Ciutacu: Intrevedeti sa aveti o colaborare institutionala cu Iohannis dupa situatia asta? Din partea noastra, am respectat tot ce era de respectat dpdv colaborare institutionala cu presedintele. Nu avem nicio problema. Dar nu putem face mai mult. Dar nu vad si nu cred ca din cealalta parte exista aceasta dorinta.

E dispus sa mearga la discutii cu Iohannis? Hai sa vedem ce face.

Modifica codul fiscal? Aici e un deranj foarte mare. Toata lumea trebuie sa plateasca taxe. Ma doare cand un roman care face aceeasi munca la o firma e platit cu o suma si un om in alta tara e platit de cateva ori mai mult.

Toata lumea sa plateasca impozite. Asa e corect

A fost un mare scandal pe intentia noastra de a mai amana un an unele prevederi din codul fiscal. Am spus din campania electorala. Dl Ciolos nu a vrut.



Se tem companiile de astfel de masuri? Masurile asumate de noi in campanie sunt sau urmeaza sa fie puse in practica. Pot fi suparati, dar masurile trebuie implementate.

Schweighofer: Aceasta ancheta trebuie dusa la capat. Compania nu are nicio vina, dar adevarul trebuie sa iasa la iveala - pentru toate defrisarile. Ministerul va duce la capat aceasta ancheta.

Nereguli au fost descoperite in mai multe ministere, vor iesi la iveala in curand. Sunt putine exceptii ministerele in care nu au fost descoperite.

cred ca pica motiunea, avem majoritate stabila

Toti trebuie sa fim constienti ca Romania are nevoie de calm. Nimeni nu castiga daca se prelungeste criza. Guvernul a facut ce avea de facut. Aceasta tulburare nu poate decat sa starneasca alte tu;lburari. Nimeni nu a avut ganduri ascunse, sa atace statul de drept si lupta anticoruptie. Lumea trebuie sa se calmeze. E important. Cei mai multi romani incep sa inteleaga ca e o actiune care nu face bine Romaniei.











=====================================Romania TV prefateaza interventia lui Dragnea cu imagini de la protestul pro-PSD de la Cotroceni, despre care scrie ca "ia amploare" in timp ce "Iohannis Tace". Postul sustine intre altele, pe o burtiera, ca Dragnea va face dezvaluiri despre presedintele Iohannis.Postul spune ca Dragnea va prezenta "ultimele decizii".Cu cateva minute inainte de ora 19.00, dupa ce prezentatoarea a spus "doamnelor si doamnelor, asadar, Liviu Dragnea la Romania TV", postul a introdus muzica populara patriotica, imaginea avandu-l in centru pe Liviu Dragnea, iar in laterale imagini de la protestele din Piata Victoriei si de la Cotroceni.