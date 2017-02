Judecatorul Cristi Danilet: Dosarele isi vor urma parcursul, ca si cum OUG 13 nu ar fi existat niciodata. Atentie insa la ce face Parlamentul

"Ordonanta de Urgenta a Guvernului de marti noaptea a prevazut un termen de aplicare a modificarilor la Codul Penal de zece zile, ceea ce insemna ca pe 11 februarie ar fi urmat ca noi, magistratii, sa inchidem unele dosare sau sa aplicam pedepse mai mici pentru acele infractiuni. E, (in urma abrogarii OUG) nu exista nici un efect negativ asupra dosarelor in curs. Ele isi vor urma parcursul ca si cum Ordonanta de Urgenta 13 nu ar fi existat niciodata", explica judecatorul.Exista riscul ca majoritatea parlamentara sa adopte o lege similara in continut cu Ordonanta de Urgenta abrogata? "Teoretic, lucrurile care au inflamat opinia publica pot fi reluate intr-un proiect de lege si trimise la Parlament si tot teoretic, Parlamentul le poate aproba. Dar cel putin exista un timp pentru dezbatere publica, exista un timp pentru amendamente, pentru manifestarea Opozitiei, pentru avizul de la CSM si desigur, cei nemultumiti sa conteste respectivul proiect de lege aprobat, sa spunem, de Parlament, la Curtea Constitutionala, mai inainte de a fi promulgat", a mai atras atentia Danilet.