Ce-au vrut politistii care l-au anchetat pe ploiesteanul care a oferit bannere gratuit protestatarilor: Cine sunt beneficiarii bannerelor si care sunt costurile de productie

Anuntul pe Facebook a fost postat de Horia Georgescu joi, 2 februarie 2017, in jurul orelor 22.00. A doua zi, in jurul orelor 18.00, doi politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice s-au deplasat la firma ploiesteanului sub pretextul ca au primit o sesizare potrivit careia la acea firma se lucreaza peste program. In realitate insa, politistii anchetatori au pus intrebari legate de acele bannere oferite gratuit protestatarilor si au intocmit un proces verbal in acest sens.Pe 4 februarie, Horia Georgescu povestea reporterilor Incomod detalii din controlul politistilor.Reclamatia "ca se lucreaza peste program sau fara carte de munca" a fost doar un pretext pentru a masca adevaratul scop al investigatiilor. Astfel, dupa cum scrie si in procesul verbal intocmit de politisti, anchetatorii au fost interesati de persoanele care au cerut bannere gratuit, de numarul bannerelor printate, dar si de valoarea materialelor din care se fac bannerele.Ca o ironie a sortii, in timpul controlului facut la firma ploiesteanului Horia Georgescu cei doi politisti au glumit pe seama faptului ca in acel moment si ei lucrau peste program fiind trimisi de un sef. "Si noi am stat peste program ca ne-a trimis seful sa venim la tine, chiar daca ne-am incheiat programul a trebuit sa venim la tine", i-au spus cei doi politisti lui Horia Georgescu, potrivit acestuia.