LIVE TEXT VIDEO A sasea zi de proteste in tara: La Cluj, Timisoara, Iasi mii de oameni s-au adunat la aceasta ora la proteste

18.33: Se aduna lumea si la Arad, in fata sediului PSD din principala piata a orasului.

Oamenii protesteaza duminica din nou in tara, pentru a sasea zi consecutiv, in sprijinul Justitiei si pentru a contesta modul in care guvernul Grindeanu-Dragnea a inteles sa faca politica. Mii de oameni s-au adunat deja la Cluj, Timisoara sau Iasi.Clujenii ies in strada si duminica, la marele mars pentru democratie. "Solidaritatea incepe in cartier. Duminica dupa-amiaza mergem in piata impreuna. Ne adunam prietenii si vecinii in cartier, in punctele de intalnire de mai jos si mergem impreuna in centru. Nu ne lasam amagiti. Vrem anularea ordonantei, apoi demisia Guvernului si demisiile persoanelor condamnate penal din Parlament. Puncte de intalnire in cartiere, unde ne strangem incepand cu 18.00 si pe la ora 18.30 pornim spre Pita Unirii, potrivit stiridecluj.ro Timisoarenii si-au dat intalnire in Piata Operei la ora 19, dar cateva zeci de persoane sunt prezente, iar oamenii continua sa vina.Iesenii au fost cei mai harnici si peste o mie de oameni protesteaza pasnic impotriva atacurilor la Justitie.Primii protestatari au ajuns deja in Piata Mihai Viteazul din Craiova. Este pentru a sasea oara consecutiv cand craiovenii ies in strada pentru a protesta impotriva deciziilor luate de guvern. In toate zilele de protest, oamenii au spus ca nu se vor opri pana ce membrii Executivului nu isi vor da demisia, potrivit gazetadesud.ro Ploiestenii au inceput sa se stranga in centrul orasului, in fata Palatului Administrativ, pentru a protesta pentru a sasea zi la rand. La ora actuala sunt peste 100 de persoane in zona, care au adus pancarte cu mesaje pentru guvernanti si pentru Liviu Dragnea, presedintele PSD, potrivit ziarulincomod.ro Chiar si dupa ce ordonanta de abrogare a OUG 13/2017 a fost publicata in monitorul oficial, aproximativ 150 de sibieni au iesit in strada. Si astazi, acestia parcurg traseul revolutionar: Piata Mare - Bulevardul Nicolae Balcescu - str. Amdrri Saguna - Calea Dumbravii - Bulevardul Mihai Viteazu - str. Rahovei - str. Semaforului - str. Stefan cel Mare - str. Balea -str. Hermann Oberth - str. Constitutiei - str. General Magheru - str. Avram Iancu - Piata Mare, potrivit Sibiul in Imagini, potrivit Sibiul in Imagini. Pentru a evita orice fel de incident, ordinea este intretinuta de 11 dube de jandarmi. In aceasta seara, in Piata Mare s-a instalat si un aparat care proiecteaza diferite mesaje pe acoperisurile caselor. Unul dintre mesaje este: ￯Continuam pana plecati #rezist"18.45: Bistrita: incepe sa se adune lumea, deocamdata 1.000 de manifestanti in Piata Petru Rares. La 19, lumea pleaca in mars si se va intoarce in piata, in fata Prefecturii si Consiliului Judetetean.50 de persoane se afla la aceasta ora in fata Prefecturii. Oamenii au iesit si in aceasta seara in strada la Slatina si protesteaza in continuare impotriva cabinetului Grindeanu, potrivit gazetadesud.ro .Si