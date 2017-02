VIDEO Proteste in toata Italia, stranierii vor justitie

Protest e si la Milano, pe o ploaie torentiala:Adriana cornea din Fagarasi, in Italia 18 ani in Italia: "E o atmosfera perfecta. Nu se poate legaliza hotia in Romania. Statul de drept e mort cu ordonanta. Nu au eliminat ordonanta, numai cand vedem negru pe alb mai credem. Nu abrogari, derogari, anulari. Mesajul catre Bucuresti sa fiti cati mai puternici, nu va lasati".Roma - Piazza dell'Esquilino, ore 16:00- 18:00Torino - Consulatul General al României la Torino,Via Ancona, 7, oree 15:00 - 20:00Milano- Consulatul General al României la Milano, Via Gignese, 2 , ore 15:00- 18:00Verona - Piazza Bra', ore 15:00-17:00Arezzo - Casa delle Culture, Piazza Fanfani 17:30 - 22:00Venezia Mestre - Flashmob Teatro Kolbe, Via Aleardi 156 Mestre, ore 16:00- 16:30Bologna - Consulatul General al României, via Guelfo, ore 16:00Genova - Consulatul Romaniei, via Casaregis, 50