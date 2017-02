Stenograma sedintei in care Guvernul Ciolos a modificat prin ordonanta de urgenta codurile penal si de procedura penal a fost desecretizata

In acea sedinta, Raluca Pruna a argumentat necesitatea promovarii unei OUG prin faptul ca un text declarat neconstitutional trebuie adus in conformitate cu cerintele Curtii Constitutionale in 45 de zile."De ce ordonanta de urgenta acum? Pentru ca suntem la doi ani de cand s-a adoptat acest Cod si suntem dincolo de cele 45 de zile in care trebuia sa punem in acord numeroase texteAvem peste 20 de decizii ale Curtii Constitutionale cu impact semnificativ asupra Codului de procedura penala si care impun interventii importante asupra unor institutii legislative", spunea atunci Raluca Pruna, in documentul desecretizat de guvernul Grindeanu."Sunt constienta ca suntem la jumatatea mandatului, dar, in acelasi timp, sunt responsabila sa aduc la aceasta masa si aceasta perspectiva, a faptului ca ne-am angajat si la un proces care se numeste 'buna guvernare' si in temeiul caruia ar trebui sa fim atenti la modul in care reglementam prin ordonanta de urgenta", a spus Violeta Alexandru."Da, sigur, ne-am angajat la lucrul asta si, in continuare, sustin ca trebuie sa evitam sa dam ordonante de urgenta punctuale, prin care sa ne rezolvam o problema sau alta, impotriva intereselor altora. Si mai ales, pe subiecte care trebuie dezbatute in Parlament", a raspuns fostul premier Dacian Ciolos.Pe de alta parte, a aratat el, "de fiecare data atunci cand e nevoie de un act normativ sau de o modificare a unui act normativ in interesul larg al cetatenilor, care poate sa fie argumentat prin acest interes al cetatenilor, modificarea respectiva o sa ne-o asumam si o sa o asumam public, cu publicarea propunerii respective si cu argumentare", a adaugat Ciolos.Ministrul de Interne din acea perioada, Petre Toba, a precizat ca sustine necesitatea promovarii unei OUG, dar a cerut ca pe viitor "Ministerul Afacerilor Interne sa fie avizator vizavi de toate aceste modificari ale Codului penal si ale Codului de procedura penala", in conditiile in care "mai mult de 95 la suta din urmarirea penala se efectueaza de catre Politie".