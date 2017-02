SURSE Guvernul Grindeanu a inregistrat la Secretariatul General al Guvernului un proiect de lege cu prevederile controversate din ordonanta 13

Conditia de producere a unui prejudiciu de cel putin 200 de mii de lei pentru ca abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune a fost elminiata din proiectul de lege, insa au ramas pedeapsa scazuta de la 7 ani de 3 ani la abuz in serviciu, ceea ce determina reducerea termenului de prescriptie. Mai mult, reducerea pedepsei la 3 ani face imposibila arestarea preventiva in caz de abuz in serviciu chiar daca prejudiciul comis este foarte mare.Un alt detaliu de ordin tehnic, dar care l-ar puta ajuta pe Liviu Dragnea in proces si pe toti cei acuzati de abuz in serviciu (Alina Bica) este mentirea in proiectul de lege a unor conditii mai grele pentru dovedirea infractiunii, favorabile infractorilor. Astfel, se pastreaza in definirea abuzului in serviciu prevederea ca fapta sa fie savarsita “cu stiinta” (care inseamna intentie calificata prin scop) sau ca “dispozitie expres prevazuta in lege” (care adauga la decizia CCR).Celalte dispozitii ale ordonantei 13 aborgate astazi au fost preluate in proiectul de lege inregistrat la Secretariatul General al Guvernului. Potrivit legii, un proiect de lege poate fi promovat de guvern numai dupa consultare publica si interministeriala. Proiectul de lege nu a fost discutat in sedinta de guvern de azi, dar a fost deja inregistrat la SGG. Daca Guvernul va adopta intr-o sedinta viitoare proiectul de lege, acesta va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere si aprobare.