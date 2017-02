​​DOCUMENT Ce arata stenograma sedintei de guvern in care a fost adoptata OUG 13: Florin Iordache a strecurat subiectul in sedinta, premierul Grindeanu nu s-a impotrivit

Iata fragmentul din sedinta referitor exact la adoptarea OUG 13:



Iata stenograma completa a sedintei de guvern:

Iordache a spus ca are toate avizele, fapt intarit si de secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc.Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. Aveţi toate avizele, absolut tot, domnule ministru?Da.În regulă. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat. Vă mulţumesc.- Şedinţa a început la ora 21:30CASETA 1Bună seara!Avem ordinea de zi de astăzi începând cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019.Dacă mai sunt alte ... da, domnule ministru.: Domnule prim-ministru, vă rog să fiţi de acord să introducem astăzi pe ordinea de zi Proiectul de Hotărâre de guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar cu metroul pentru elevi şi studenţi ca urmare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.2 din 2017.Bine.Aveţi toate avizele?Da, au fost preluate toate avizele şi observaţiile şi de la Justiţie şi de la Finanţe şi Consiliul Legislativ.În regulă.Deci nu avem discuţii, proceduri, avize, totul e... da? Bun.(pct.I.1 pe Ordinea de zi)Primul punct.Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, sunt toate avizele, cred.Domnule prim-ministru, sunt toate avizele. Mai fac precizarea că prin dimensionarea bugetului şi aritmetica bugetară a făcut ca unele din limitele aprobate să varieze în plus sau în minus prin adoptarea proiectului de lege astăzi, aceste limite devin definitive în construcţia bugetară.În regulă.Dacă sunt discuţii?Dacă nu, adoptat.În paranteză, fie spus, azi a avut loc şi şedinţa CSAT, s-a primit şi avizul favorabil de la CSAT şi nu, nu e adevărat şi spun lucrul ăsta pe bandă, ca să rămână, nici eu, nici domnul ministru al finanţelor nu am semnat vreun angajament, cum că trebuie să facem ceva la rectificare. Sigur, sigur atâta timp cât instituţiile pot funcţiona în limitele pe care le-am dat e una, în momentul în care nu mai pot funcţiona este cu totul altceva.Dar nu există niciun angajament scris că am văzut tot felul de lucruri de tipul acesta şi vroiam să clarific aceste chestiuni.(Aprobat)(pct.I.2 pe Ordinea de zi)Punctul 2 pe ordinea de zi – Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Sunt toate avizele, domnule ministru?Avem toate avizele.Mulţumesc.Dacă sunt observaţii? Dacă nu, adoptat.(Aprobat)(pct.I.3 pe Ordinea de zi)Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019.Aveţi toate avizele?Avem toate avizele, domnule prim-ministru.Dacă sunt observaţii? Nu?Adoptat.(Aprobat)(pct.1 pe Ordinea de zi suplimentară)Domnule ministru, vă rog.Mulţumesc, domnule prim-ministru.Foarte scurt, urmare aprobării OUG nr.2 din 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative prin care au fost aduse completări la Legea nr.1 din 2011 a educaţiei naţionale, în sensul acordării unor facilităţi suplimentare studenţilor, respectiv gratuitatea la transporturi intern feroviar la toate categoriile de trenuri clasa a doua, s-a elaborat actualul proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.Pe scurt, actul normativ stabileşte următoarele aspecte:- rangul de tren şi clasa la care se acordă reducerea de transport;- modalitatea de decontare a contravalorii călătoriilor efectuate de către elevi şi studenţi;- acordarea gratuităţii la transportul pentru elevii orfani şi studenţii cu cerinţe educaţionale speciale precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială;- diversificarea ofertei tarifare a operatorului de transport cu metroul pentru elevii şi studenţii, acesta incluzând pe lângă abonamentul lunar cu reducere de 50% şi restul de titluri de transport.Categoriile pentru care se aplică ştiţi foarte bine, au fost enunţate şi în Ordonanţa 2.Au fost obţinute avizele şi au fost preluate observaţiile.Mulţumesc.Dacă există observaţii.Dacă nu, adoptat.Şi de la CL au fost preluate. Au fost preluate.Absolut tot.Dacă nu, adoptat.(Aprobat)Vă rog, domnule ministru.Domnule prim-ministru, vă rog să suplimentăm ordinea de zi cu trei proiecte.Este vorba, primul dintre ele, sau două dintre ele fac parte din pachetul de legi care vizează evitarea unei hotărâri pilot de la CEDO. Şi aici discut de proiectul de lege privind graţierea unor pedepse. Nu am avut nevo... Cel de al doilea este proiect de lege pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate. La acest proiect de lege am avizul domnului ministru de externe, domnul Meleşcanu.Şi cel de-al treilea, vă rog să suplimentăm şi cu cel de-al treilea. Este vorba de proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.Am înţeles.Domnule ministru, aveţi toate avizele?Bineînţeles.Toate procedurile care sunt cerute?Da domnule prim-ministru.Sunt îndeplinite?Da.Domnule secretar general, toate lucrurile sunt îndeplinite, toate avizele?Domnule prim-ministru din punct de vedere tehnic toate avizele sunt luate.Mulţumesc.(pct.2 pe Ordinea de zi suplimentară)Proiect de lege pentru graţierea unor pedepse.Dacă există observaţii?Dacă nu, adoptat.(Aprobat)(pct.3 pe Ordinea de zi suplimentară)Proiect de lege pentru completarea Legii 254 din 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare.În regim de urgenţă, amândouă, domnule prim-ministru.O să spun.Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat. Vă rog în regim de urgenţă cele două proiecte de legi să fie transmise către Parlament.(Aprobat)(pct.4 pe Ordinea de zi suplimentară)Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.Aveţi toate avizele, absolut tot, domnule ministru?Da.În regulă. Dacă există observaţii? Dacă nu, adoptat.Vă mulţumesc.(Aprobat)