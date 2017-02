Zeci de profesori de la SNSPA cer stoparea abuzurilor impotriva statului de drept

Iata apelul public si lista semnatarilor:Da democrației și statului de drept! Nu abuzului și bunului plac!Semnatarii acestui apel, membri ai comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative,Constatând degradarea accelerată a climatului democratic din România,Considerând că este o datorie cetățenească a mediului academic să reacționeze prompt la orice derapaj de la principiile democrației,Cerem oprirea atacului concertat împotriva instituțiilor, organizațiilor și principiilor statului de drept și, în general, contra drepturilor omului, și insistăm asupra obligației morale și politice a prim-ministrului de a retrage imediat și necondiționat ordonanța de urgență incriminată de opinia publică.Conștienți că am asistat în ultimul an la o campanie sistematică, dusă prin mijloace extrase din arsenalul războiului asimetric, împotriva democrației, a statului de drept, dar mai ales a drepturilor omului, prin care s-a urmărit compromiterea organizațiilor democratice și a celor ce dau dovadă de angajament civic, considerăm că situația actuală nu este rezultatul unui accident de parcurs, ci rezultatul încercării de deplasare a atenției opiniei publice spre valori și principii antidemocratice și antieuropene.Adoptarea prin ordonanță de urgență, noaptea târziu, a unor modificări controversate ale Codului penal, precum și ale celui de procedură penală, prin care se pare că se urmărește exonerarea de responsabilitate penală a unor lideri politici ar putea reprezenta momentul de cotitură al politicii românești spre un așa zis model politic alternativ, așa zisa „democrația iliberală”. Faptul că, în locul unor consultări deschise și structurate, Ministerul Justiției și Guvernul au preferat să sfideze bunele practici de guvernare și să împingă România în plină criză politică și morală ar putea fi semnul unei astfel de evoluții.Suntem însă pe deplin conștienți că simpla retragere a ordonanței de urgență incriminate nu rezolvă problema responsabilității morale și politice a celor care au concurat la declanșarea acestei crize și credem că este nevoie de realizarea unui larg consens național în jurul valorilor fundamentale ale democrației, a instituțiilor statului de drept și a respectării libertăților cetățenești și drepturilor omului.Declarația originală poate fi găsită pe pagina Facultății de Științe Politice - SNSPA, aici: http://politice.ro/ro/apel-da-democratiei-si-statului-de-dreptSemnează (lista este in continuare deschisă): 21. Brândușa Palade – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice2. Gabriel Andreescu – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice3. Adrian Miroiu – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice4. Mihai Păunescu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice5. Mihaela Vlăsceanu – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice6. Mihai Ungureanu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice7. Mihaela Miroiu – Prof. Univ. Dr. Departamentul de Relații Internaționale8. Alina Dragolea – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice9. Monica Stroe – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice10. Cătălin Stoica – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice11. Bogdan Florian – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice12. Aurelian Muntean – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice13. Bogdan Iancu – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice14. Vintila Mihăilescu – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice15. Cristian Pîrvulescu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice16. Nic Dobrei – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice17. Marius Precupețu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice18. Silvia Osman – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice19. Todor Arpad – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice20. Claudiu Crăciun – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice21. Andrei Țăranu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice22. Cătălin Partenie – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice23. Liviu Rotman – Prof. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice24. Radu Umbreș – Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice25. Dragoș Jaliu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Administrație Publică26. Diana Iancu – Conf. Univ. Dr. Facultatea de Administrație Publică27. Iordan Bărbulescu – Prof. Univ. Dr. Departamentul de Relații Internaționale28. Oana Băluţă - Conf. univ. dr (asociat) Facultatea de Ştiinţe Politice29. Dragoș Dincă - Conf. Univ. Dr. Facultatea de Administrație Publică30. Alexandra Iancu - Asist. Univ.Dr. Facultatea de Administrație Publică31. Andrei Mihail - Cadru didactic asociat, Facultatea de Științe Politice32. Roxana Cuciumeanu - Lect. Univ. Dr. Facultatea de Științe Politice33. George Tudorie - Asist. Univ. Dr., Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice.34. Camelia Crisan - Lector dr. Facultatea de Comunicare și Relații Publice35. Măriuca Oana Constantin - Cadru didactic asociat, Facultatea de Științe Politice36. Alexandru Volacu - Cadru didactic asociat, Facultatea de Stiinte Politice si Facultatea de Administratie Publica37. Gabriela Varia, lect.univ.dr. F.A.P.38. Andreea Gheba - Cadru didactic asociat, Facultatea de Stiinte Politice39. Sebastian Toc - Cadru didactic asociat, Facultatea de Stiinte Politice40. Oana-Alexandra Derviș - Cadru didactic asociat, Facultatea de Științe Politice41. Radu-Sebastian Ungureanu - Conf. univ Dr, Departamentul de Relatii Internationale42. Andrada Nimu - Cadru didactic asociat, Facultatea de Stiinte Politice43. Andrei Vladucu - Cadru didactic asociat, Facultatea de Stiinte Politice44. Crina Radulescu, Lect.univ.dr. Facultatea de Administratie Publica45. Balan Emil,Facultatea de Administratie Publica-Departamentul de Drept