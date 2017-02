Breaking News Executivul a decis abrogarea ordonantei 13

A fost aprobat si memorandumul prin care sunt declasificate stenogramele sedintelor de Guvern prin care au fost modificate codurile in anul 2016 si 2017. Prin aprobarea unui memorandum vor putea fi date publicitatii stenogramele sedintei din 18 mai 2016 cand guvernul Ciolos a modificat cele doua coduri si a sedintei in care guvernul Grindeanu a facut acelasi lucru pe 31 ianuarie. Actele normative pot fi abrogate de catre autoritatea emitenta in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul Oficial si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, a explicat pe Facebook Tudorel Toader, fost judecator la Curtea Constitutionala pana anul trecut.Ordonanta de abrogare adoptata duminica trebuie sa intre in procedura parlamentara."Daca exista un proiect de lege pentru abrogarea acestei ordonante, care sa fie trimis catre Parlament, cred ca este varianta cea mai buna, din punctul meu de vedere", a spus duminica ministrul delegat pentru Relatia cu Parlamentul , Gratiela GavrilescuIn ce-l priveste pe Florin Iordache, surse guvernamentale au declarat pentru News.ro ca premierul Sorin Grindeanu i-a solicitat ministrului Justitiei, Florin Iordache, sa faca o evaluarea a activitatii sale si a ministerului pe care il conduce de la preluarea mandatului.articol in curs de actualizare