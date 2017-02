UPDATE Circa 200 de persoane protesteaza la Palatul Cotroceni. Digi24: Trei lideri PSD sunt implicati in contramanifestatie / Dragnea se disociaza: Partidul nu organizeaza azi niciun miting, mesajele de mobilizare nu sunt din partea PSD

Numarul manifestantilor de la Cotroceni a crescut la aproape 200.Aproape 100 de persoane manifesteaza la aceasta ora la Palatul Cotroceni. Protestatarii cer demisia presedintelui Iohannis, pe care il acuza de tradare, relateaza Digi24."Ar fi vorba despre un mars pasnic, la care sa participe cei care sustin Guvernul Grindeanu, iar manifestatia ar urma sa aiba loc in zona Palatului Cotroceni. Scopul mitingului ar fi acela de a demonstra ca protestele care au avut loc in Capitala si in alte orase din tara in ultimele sase zile nu reprezinta vocea majoritatii", a notat Digi24 in pagina electronica Si Adevarul scrie, citand surse din PSD, ca de mobilizarea oamenilor iesiti in strada s-a ocupat Octavian Raducanu, la propunerea lui Codrin Stefanescu.Oficial, Partidul Social Democrat nu isi asuma organizarea manifestatiei, insa PSD s-ar pregati pentru un miting autorizat joia viitoare, fara ca acest lucru sa fi fost, pana acum, anuntat oficial, mai scrie Digi24.Potrivit surselor HotNews.ro, organizarea mitingului pare a fi un rezultat al luptelor interne intre diverse factiuni din PSD, lupte pornite din momentul in care pozitia lui Dragnea a inceput sa se subrezeasca.Cu putin timp in urma, liderul PSD Liviu Dragnea a precizat pe pagina sa de Facebook ca partidul nu organizeaza niciun fel de manifestatie in cursul acestei zile, adaugand ca mesajele in acest sens de pe retelele de socializare nu apartin PSD."Partidul Social Democrat nu organizeaza astazi niciun miting sau manifestatie publica. Mesajele de mobilizare aparute pe retelele de socializare nu sunt din partea PSD", a scris Liviu Dragnea.