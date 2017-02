Oficial: Guvernul face sedinta la ora 14.00. Pe ordinea de zi - abrogarea OUG de modificare a Codului Penal

De asemenea, pe ordinea de zi mai este un memorandum pentru desecretizarea stenogramei sedintei de guvern in care a fost aprobata ordonanta care a scos in strada sute de mii de oameni, dar si a sedintei guvernului Ciolos in care a fost adoptata o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal.I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2009 privind Codul penal şi al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penalăII. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea declasificării stenogramelor cuprinzând dezbaterile din şedinţele Guvernului desfăşurate la data de 18.05.2016 şi la data de 31.01.2017