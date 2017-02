Presedinta Inaltei Curti Despre cazul Ordonantei 13: O prorogare nu ar face decat sa prelungeasca termenul de 10 zile / Cred ca toata lumea asta isi doreste o abrogare

Presedinta ICCJ, Cristina Tarcea, a declarat duminica, la Parlament, ca o prorogare a ordonantei de urgenta privind modificarea Codurilor penale nu va face altceva decat sa prelungeasca termenul de intrare in vigoare a actului normativ, in timp ce prin abrogare, OUG isi va inceta efectele, informeaza News.ro.





"Am inteles ca este in discutie modalitatea juridica prin care se va rezolva aceasta problema, si anume abrogare sau prorogare. Tot ceea ce pot sa va spun ca prorogare, si in sens comun si in sens juridic, inseamna amanare. Prin urmare, o prorogare nu ar face altceva decat sa prelungeasca termenul de 10 zile de intrare in vigoare a dispozitiilor privind modificarea Codului penal. Abrogarea inseamna abrogare, adica din momentul in care va intra in vigoare actul de abrogare, ordonanta 13 isi va inceta efectele din toate punctele de vedere", a afirmat presedinta ICCJ, intrebata despre posibilitatile retragerii OUG de modificare a Codurilor penale.





De asemenea, chestionata ce prefera intre abrogare si prorogare, sefa ICCJ a spus ca toata lumea isi doreste o abrogare.





"Ma intrebati un aspect de oportunitate si nu as vrea sa imi reproseze din nou puteri judecatoresti ca se interfereaza in puterea executiva sau legislativa. Dar nu as vrea sa dau un raspuns nici ca jurist, vreau sa dau un raspuns de bun-simt. Cred ca toata lumea asta isi doreste o abrogare", a raspuns Cristina Tarcea.





Presedinta ICCJ a mai spus ca discutiile sunt complicate si procedurile trebuie rezolvate prin procedura parlamentara.