Pagina de Facebook a lui Mircea Badea a fost suspendata sambata noaptea. Cine incearca sa intre pe pagina realizatorului Antenei 3 gasea mesajul "Sorry, this content isn't available right now". Nu e clar in acest moment daca decizia apartine lui Badea sau este luata de Facebook, in urma numeroaselor sesizari trimise de utilizatori privind limbajul lui Badea si informatiile presupus false postate de acesta.Reamintim ca si pagina de Facebook a Gabrielei Firea a fost suspendata vineri, si pana la acest moment nu se stie daca primarul general si-a sters contul sau a fost vorba despre o decizie a Facebook.