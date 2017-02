Iata articolul despre Putin in urma caruia site-ul PaginadeRusia.ro a fost atacat informatic

PaginadeRusia.ro a republicat astazi articolul cu detalii suplimentare.„Vladimir Kara-Murza s-a îmbolnăvit în tren, când se întorcea din Tver, unde a participat la lansarea documentarului în memoria politicanului rus ucis și fostului vicepremier, Boris Nemțov”, – scrie The Daily Beast.Joi dimineața, Kara-Murza a fost internat la terapie intensiva într-un spital din Moscova, unde a fost conectat la aparate și indus în comă artificiala. Organele interne au cedat și nimeni nu știe de ce. În mod ciudat, Kara-Murza trece acum exact prin ce i s-a mai intamplat și în mai 2015. „Situatia clinica, potrivit medicilor săi, este la fel ca și ultima dată”, – a declarat într-un interviu pentru Radio Libertatea/Radio Europa Liberă, soția lui Vladimir Kara-Murza.În mai 2015, după un leșin brusc, starea de sanatate a lui Kara-Murza s-a deterioart inexplicabil: plămânii, ficatul, rinichii și inima au încetat să funcționeze, creierul a inceput sa se umfle. Potrivit medicilor, sansa lui de supravietuire era de 5%.Apoi, medicii de la Moscova au tras concluzia că a fost otrăvit de o supradoză cu antidepresivul „Citalopram”, folosit de Kara-Murza mai mulți ani.„Afrimatiile au fost preluate cu bucurie de LifeNews, media rusa cu legaturi in serviciile secrete, pentru a risipi orice suspiciune de crimă”, – se spune în articol.Însa profesioniștii din domeniul sănătății pun sub semnul întrebării versiunea Citalopramului. Incredibil, dar Kara-Murza a supraviețuit.Publicatia afirma: „De-a lungul timpului, diversi dușmani ai lui Putin au avut prostul obicei sa înghita ceva greșit, fie dioxină, fie poloniu sau diverse ”tincturi de plante-kiler””.Fondatorul „Open Russia”, Mihail Hodorkovski, l-a ales pe Kara-Murza „reprezentantul său oficial în țara în care a oligarhul nu se mai poate întoarce, atâta timp cât Putin rămâne la putere”, spune articolul.De asemenea, Kara-Murza a facut lobby in Congresul SUA pentru „Magnitsky Act”. „Cu mult timp înainte de Ucraina, Siria și perspectivele pentru președinția lui Hillary Clinton, aceasta lege care condamna autoritatile ruse pentru incalcarea drepturilor omului a fost, în mintea lui Putin, amenințarea imediată venita din Occident.