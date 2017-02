Sedinta de guvern anuntata ieri seara de premierul Grindeanu are loc astazi, de la ora 14.00, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.La sedinta ar urma sa se ia o decizie privind OUG 13, de modificare a Codului Penal, ordonanta care a scos sute de mii de romani in strada.Grindeanu a promis aseara ca OUG va fi abrogata, dar a lasat o portita pentru amanarea intrarii ei in vigoare (prorogare).