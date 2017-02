Toader, fost judecator CCR: Actele normative pot fi abrogate de emitent si in perioada cuprinsa intre publicarea in Monitorul Oficial si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare

Actele normative pot fi abrogate de catre autoritatea emitenta si in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, scrie pe Facebook Tudorel Toader, fost judecator la Curtea Constitutionala pana anul trecut.

"Potrivit art. I pct.(4) alin.(11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 9 iunie 2009, <<In situatii temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de importanta si complexitate deosebita pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate de autoritatea emitenta si in perioada cuprinsa intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, cu conditia ca interventiile propuse sa intre in vigoare la aceeasi data cu actul normativ supus evenimentului legislativ>>", arata Tudorel Toader, care acum este rector al Universitatii Alexandru Iona Cuza din Iasi

Fostul judecator CCR da siLegea nr. 301/2004 - Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, au fost abrogate, inainte de intrarea in vigoare, prin art. 446 din Legea nr. 286/2009, privind noul Cod penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 510 din 24 iulie 2009.