Duminica, ziua in care este anuntat cel mai mare protest impotriva Ordonantei 13

Conform anunturilor facute pe pagina de Facebook a evenimentului, duminca, la ora 20.00, atat in tara, cat si in diaspora, in piete va fi intonat imnul de stat, iar o ora mai tarziu "fiecare participant la manifestatiile din toate orasele tarii si din diaspora va ridica spre cer propria lumina aprinsa".





Ca si sambata, cand a fost inregistrata o participare record la demonstratii, in Bucuresti fiind prezenti in Piata Victoriei 170.000 de oameni, in timp ce in tara au iesit in strada 300.000, si duminica sunt asteptati protestatari din toata tara. Unii dintre ei au anuntat ca vor veni la Bucuresti cu masinile. Un grup numeros de studenti din Cluj au plecat de sambata seara cu trenul spre Capitala, fiind asteptati sa soseasca in Gara de Nord dupa ora 7, fiind asteptati cu ceaiuri si cu cafele.





Mai multe institutii, dar si persoane fizice din Bucuresti vin in sprijinul manifestantilor, oferind cazare celor care ajung in Capitala din alte judete ale tarii.